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Publicada em 28 de Abril de 2026 às 15:41

Caxias do Sul quer criar 10 vagas para carregamento de carros elétricos

Projeto prevê disponibilização de 10 vagas, com capacidade para recarregamento simultâneo de veículos

Projeto prevê disponibilização de 10 vagas, com capacidade para recarregamento simultâneo de veículos

Prefeitura de Caxias do Sul/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
Caxias do Sul dá mais um passo importante rumo à mobilidade sustentável e à inovação urbana com a implantação de infraestrutura para recarga de veículos elétricos em espaços públicos. A licitação para a permissão de uso onerosa de vias e espaços públicos destinados a instalação, manutenção e operação de cinco pontos com infraestrutura de recarga de veículos elétricos na cidade foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (28). O leilão presencial com as empresas interessadas ocorre às 9h do dia 27 de maio na Cenlic.

Ao todo, serão disponibilizadas 10 vagas, com capacidade para recarregamento simultâneo de veículos, ampliando a oferta de serviços voltados à mobilidade limpa. Cada estação contará com tecnologia de alto desempenho, com potência mínima de 40 kW por unidade, garantindo eficiência e rapidez no abastecimento dos veículos elétricos. A implantação deverá ocorrer em até 60 dias após a autorização da prefeitura.
Caxias do Sul dá mais um passo importante rumo à mobilidade sustentável e à inovação urbana com a implantação de infraestrutura para recarga de veículos elétricos em espaços públicos. A licitação para a permissão de uso onerosa de vias e espaços públicos destinados a instalação, manutenção e operação de cinco pontos com infraestrutura de recarga de veículos elétricos na cidade foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (28). O leilão presencial com as empresas interessadas ocorre às 9h do dia 27 de maio na Cenlic.

Ao todo, serão disponibilizadas 10 vagas, com capacidade para recarregamento simultâneo de veículos, ampliando a oferta de serviços voltados à mobilidade limpa. Cada estação contará com tecnologia de alto desempenho, com potência mínima de 40 kW por unidade, garantindo eficiência e rapidez no abastecimento dos veículos elétricos. A implantação deverá ocorrer em até 60 dias após a autorização da prefeitura.
O projeto não gera custos ao município e prevê retorno financeiro aos cofres públicos, com repasse mínimo de 8% do faturamento bruto mensal obtido com a operação dos carregadores. Além disso, será permitida a exploração de receitas acessórias, como publicidade nos equipamentos, ampliando ainda mais o potencial de arrecadação.
A seleção da empresa responsável ocorrerá por meio de licitação na modalidade leilão, com critério de julgamento baseado na maior oferta de repasse ao Município, assegurando competitividade e eficiência na contratação.

Com vigência inicial de cinco anos, podendo ser prorrogada, o projeto será acompanhado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM). A iniciativa está alinhada à Política Municipal de Mobilidade e ao Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana (PlanMob), reforçando o compromisso da administração municipal com soluções inovadoras, sustentabilidade ambiental e qualidade de vida para a população.

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