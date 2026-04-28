Caxias do Sul quer criar 10 vagas para carregamento de carros elétricos

Caxias do Sul dá mais um passo importante rumo à mobilidade sustentável e à inovação urbana com a implantação de infraestrutura para recarga de veículos elétricos em espaços públicos. A licitação para a permissão de uso onerosa de vias e espaços públicos destinados a instalação, manutenção e operação de cinco pontos com infraestrutura de recarga de veículos elétricos na cidade foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (28). O leilão presencial com as empresas interessadas ocorre às 9h do dia 27 de maio na Cenlic.



Ao todo, serão disponibilizadas 10 vagas, com capacidade para recarregamento simultâneo de veículos, ampliando a oferta de serviços voltados à mobilidade limpa. Cada estação contará com tecnologia de alto desempenho, com potência mínima de 40 kW por unidade, garantindo eficiência e rapidez no abastecimento dos veículos elétricos. A implantação deverá ocorrer em até 60 dias após a autorização da prefeitura.

O projeto não gera custos ao município e prevê retorno financeiro aos cofres públicos, com repasse mínimo de 8% do faturamento bruto mensal obtido com a operação dos carregadores. Além disso, será permitida a exploração de receitas acessórias, como publicidade nos equipamentos, ampliando ainda mais o potencial de arrecadação.

A seleção da empresa responsável ocorrerá por meio de licitação na modalidade leilão, com critério de julgamento baseado na maior oferta de repasse ao Município, assegurando competitividade e eficiência na contratação.



Com vigência inicial de cinco anos, podendo ser prorrogada, o projeto será acompanhado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM). A iniciativa está alinhada à Política Municipal de Mobilidade e ao Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana (PlanMob), reforçando o compromisso da administração municipal com soluções inovadoras, sustentabilidade ambiental e qualidade de vida para a população.