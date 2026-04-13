Erechim inicia obras de recuperação em avenidas do Centro

A Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Habitação, iniciou nesta segunda-feira (13) os trabalhos de recuperação das avenidas Sete de Setembro e Maurício Cardoso, dois dos principais corredores de trafego de veículos do município.

Os trabalhos começam com a execução de aproximadamente 5 mil metros quadrados de fresagem e manutenção de tapa-buracos ao longo das duas avenidas. Na sequência, será aplicado o microrrevestimento, totalizando cerca de 95 mil metros quadrados de melhorias na pavimentação, garantindo mais durabilidade, segurança e conforto para motoristas e pedestres.

De acordo com o cronograma, as intervenções terão início no viaduto de acesso da BR-153, seguindo até o Mirante da Avenida Maurício Cardoso. Após a conclusão deste trecho, os serviços avançam no sentido oposto, contemplando toda a extensão prevista.

Durante a execução dos reparos, algumas quadras e vias deverão ser parcialmente interditadas para garantir a segurança das equipes e a qualidade do serviço. Já na etapa de aplicação do microrrevestimento, será necessário o fechamento total de trechos, devido ao período de cura do material.

O secretário de Obras e Habitação, Mario Rossi, destaca a relevância da intervenção para a infraestrutura urbana. “Estamos realizando um trabalho técnico e planejado, que começa com a fresagem e correção dos pontos críticos e avança para o microrrevestimento, que amplia a vida útil do pavimento. É uma ação essencial para qualificar a mobilidade urbana, oferecendo mais segurança e melhores condições de tráfego para toda a população”, afirma.

A Prefeitura de Erechim reforça a importância da compreensão dos motoristas durante o período de execução das obras e orienta que sejam respeitadas as sinalizações e eventuais desvios, contribuindo para a agilidade e segurança dos trabalhos.