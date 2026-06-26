FestiQueijo inicia sexta com alta de 30% nos ingressos antecipados

A 34ª edição do FestiQueijo começa nesta sexta-feira (26) em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, com desempenho de pré-venda acima do registrado na edição anterior. Até a véspera da abertura, 19 mil ingressos haviam sido comercializados antecipadamente para compradores de mais de 350 cidades do Brasil, número que representa crescimento de cerca de 30% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram vendidos 15 mil ingressos antes do início do evento. O festival ocorre ao longo de cinco finais de semana, até 26 de julho, no Centro Cultural Mãe de Deus.

"Isso mostra a força do FestiQueijo e a confiança e o carinho do público pelo evento", afirmou o presidente da festa, Francisco Guazzelli, em visita à redação do Jornal Cidades. A meta é superar os 31.500 ingressos vendidos na edição de 2025.

A principal novidade deste ano, detalha Guazelli, é a Piazza FestiQueijo, um espaço gratuito de convivência instalado na Rua Coberta, ao lado do Centro Cultural. Diferentemente do salão principal, onde o ingresso dá direito ao consumo à vontade de queijos, vinhos, espumantes e gastronomia típica, na Piazza o público paga apenas pelo que consumir. "Vai ter pizza, vai ter sopa de capeletti. Lá fora também vai ter alguns shows, com uma pegada diferente". O espaço conta com cinco atrações gastronômicas, uma de bebidas e 24 apresentações musicais, e pode ser acessado também por quem não adquiriu ingresso para o salão.

Além disso, o Mercato FestiQueijo, instalado no pavilhão da Tramontina, terá mais de 25 expositores de artesanato, moda, decoração, produtos regionais e gastronomia. A cidade também recebeu decoração temática em diferentes pontos, com esculturas gigantes de queijo e ambientação nos principais acessos. "A cidade já entrou no clima do FestiQueijo", disse o secretário de Turismo de Carlos Barbosa, Fábio Rogério Basso, que projeta entre 75 mil e 80 mil visitantes circulando pelo município ao longo do evento. Esse público inclui tanto detentores de ingressos quanto o fluxo externo que movimenta a cidade e os municípios vizinhos como Garibaldi, Bento Gonçalves e Farroupilha.

50 anos da primeira Festa do Leite, evento do qual o FestiQueijo surgiu como atividade paralela, e os 50 anos da ACBF, equipe de futsal de Carlos Barbosa, que foi heptacampeã da taça Conmebol Libertadores de Futsal A edição também marca os, evento do qual o FestiQueijo surgiu como atividade paralela, e os, equipe de futsal de Carlos Barbosa, que foiem 2026.

A programação específica do festival contará com 19 expositores, mais de 50 tipos de queijo e 65 apresentações musicais. Novidades no cardápio incluem pernil suíno em cubos, pizza de bacon e cuca de goiaba com requeijão. A programação paralela inclui a 13ª Olimpíada Colonial, Maratona, Meia Maratona e o Rally dos Vinhedos, que percorre Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa.

Esta é também a primeira edição sem aporte de recursos da prefeitura municipal. "Todos os recursos estão vindo do FestiQueijo ou do resultado do ano passado", disse Guazzelli. O custo total da edição anterior superou R$ 6 milhões, com receita estimada em cerca de R$ 8 milhões entre venda de ingressos e patrocínios. Ingressos para a edição deste ano estão disponíveis em festiqueijo.com.br/ingressos.