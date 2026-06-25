Lojas do Mercado Público de Gravataí devem abrir até outubro

Na semana passada foi assinado o contrato de concessão do Mercado Público de Gravataí entre a empresa ganhadora do edital, Mercados Urbanos S.A
, e a prefeitura do município. De acordo com Clemir Júnior, responsável pela empresa, a expectativa é que o local esteja operando até o final deste ano, entre os meses de setembro e outubro. O espaço contará com 25 boxes
voltados a comercialização de produtos alimentícios, além de um café e restaurante em formato de praça de alimentação.
A entrega do local para a empresa deve acontecer apenas no final de junho, explica Júnior. Segundo ele, devido ao local estar fechado há muito tempo, antes da entrega das chaves, será realizado um trabalho de limpeza e outros ajustes no espaço. Após isso, serão liberadas visitas de lojistas ao local, assim como, serão realizadas manutenções na área externa e interna pela empresa. Ao fim, os contratos com lojistas devem ser fechados a fim de iniciar a organização de cada box, com a montagem da loja.
O empresário também afirma que, apesar de não haver nenhum contrato finalizado ainda, já há interessados na locação de pontos no Mercado Público, entre eles, franquias e locais já conhecidos do município - que aguardam a possibilidade de visitação para formalizar o contrato. Ao mesmo tempo, a empresa também abriu um formulário, disponibilizado na conta do Mercado Público de Gravataí nas redes sociais, direcionado a todos os interessados em ter um ponto no local.
Com a concessão, é de responsabilidade da empresa ganhadora, Mercados Urbanos S.A, a gestão, operação e manutenção do Mercado Público por até 19 anos. A concessionária também realiza a exploração comercial do espaço, com o aluguel de lojas, a promoção de eventos e a exploração publicitária.
O contrato de concessão do espaço busca transformar o Mercado Público em um polo gastronômico, cultural e turístico, além de fomentar o empreendedorismo local e formar um circuito de atrativos em Gravataí. O contrato também define que o município receberá uma outorga de 4% sobre a receita bruta mensal da concessionária, com desconto progressivo nos primeiros cinco anos: 50% no primeiro ano, com redução de 10 pontos percentuais a cada ano subsequente, até atingir o valor integral no sexto ano.
A partir da assinatura, a prefeitura tem 90 dias para emitir a ordem de início das obras. Segue-se um período de transição de até 30 dias para organização operacional da concessionária, com transferência das contas de consumo, implantação da segurança privada e contratação de equipes. Concluídas essas etapas, terá início a operação plena, com abertura dos espaços