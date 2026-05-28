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Publicada em 28 de Maio de 2026 às 14:00

TCE aprova edital para concessão da Maesa, em Caxias do Sul

Área de 30 mil metros quadrados, com três hectares, será concedida por 28 anos

Área de 30 mil metros quadrados, com três hectares, será concedida por 28 anos

João Pedro Bressan/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
A prefeitura de Caxias do Sul informa que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) deu parecer favorável as minutas do novo edital para concessão da Maesa - Setor Leste, que inclui o Mercado Público. O edital havia sido suspenso em março de 2025 para novas adequações. Entre as adequações feitas, o formato passou a ser de parceria público-privada (PPP), com sugestões de espaços para estacionamento e ampliação da área concedida. O projeto revisado foi então encaminhado ao TCE-RS em meados do ano passado.
A prefeitura de Caxias do Sul informa que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) deu parecer favorável as minutas do novo edital para concessão da Maesa - Setor Leste, que inclui o Mercado Público. O edital havia sido suspenso em março de 2025 para novas adequações. Entre as adequações feitas, o formato passou a ser de parceria público-privada (PPP), com sugestões de espaços para estacionamento e ampliação da área concedida. O projeto revisado foi então encaminhado ao TCE-RS em meados do ano passado.
Com a liberação, a prefeitura pode dar andamento na publicação do edital. "Tivemos anuência, aprovação e liberação pelo TCU do edital da concessão do Complexo da Maesa, e que com certeza é uma grande notícia. É mais uma etapa muito importante para que a gente possa estar futuramente tendo a Maesa como um grande complexo cultural, de lazer, turístico, de entretenimento artístico. Agora com a aprovação do Tribunal de Contas, ele volta ao município, nós vamos agora fazer alguns trâmites internos, ainda necessários, mas rápidos, junto principalmente a questão jurídica legal. Temos uma legislação também que vamos enviar para a Câmara de Vereadores autorizando o município e essa nova modelagem da Maesa", explica o secretário interino da Seplan, Antonio Feldmann.
O secretário afirma que nos próximos meses o edital será reaberto para empresas interessadas em explorar. Trata-se de uma área de 30 mil metros quadrados, com três hectares. "É uma concessão para fazer as obras, então são investimentos privados, não tem recurso público nesse primeiro momento, a não ser a partir de 2028 alguns aportes que vão estar dentro da própria peça orçamentária do município", complementa o secretário.
O modelo estipula um contrato de 28 anos com previsão de conclusão das obras em 36 meses após a assinatura do contrato. O projeto da Maesa prevê o setor leste (concessão) voltado à exploração comercial, gastronômica e de serviços (Mercado Público). Já o setor oeste será ocupado pelo município e destinado para a instalação do Museu do Trabalho, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade e outras possíveis ocupações futuras.

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