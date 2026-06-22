Incorporadora investe R$ 50 milhões para iniciar operações em Farroupilha

Com investimento estimado em R$ 50 milhões e expectativa de gerar mais de 200 empregos diretos e indiretos, a Marzoli Inc. inicia as operações em Farroupilha apostando no potencial de crescimento do segmento. A empresa estreia no setor com o Alba, empreendimento de alto padrão que marca a entrada das famílias Marmentini e Biazoli na incorporação residencial.
Os empresários acumulam quase quatro décadas de atuação empresarial na Serra Gaúcha. Além da trajetória à frente da Biamar Malhas, grife consolidada nacionalmente no segmento da moda, o grupo também administra, há mais de 20 anos, a B&M, voltada ao desenvolvimento de empreendimentos comerciais.
Segundo os sócios, a entrada no segmento residencial é vista como um movimento natural, impulsionado pelas transformações do comportamento dos consumidores e do próprio desenvolvimento urbano da região. A receptividade do mercado já aparece nos números iniciais do Alba: mesmo antes do começo das obras, 21% das unidades estão reservadas. A construção inicia em julho deste ano e a entrega está prevista 2030.
“O mercado evoluiu e as expectativas das pessoas também. Existe uma demanda crescente por moradias que entreguem não apenas localização e metragem, mas uma experiência completa, com arquitetura qualificada, identidade, tecnologia, conforto, bem-estar e atenção aos detalhes. A Marzoli surge a partir dessa leitura e da confiança que temos no potencial de Farroupilha e da Serra Gaúcha”, afirma o sócio e engenheiro civil Pedro Henrique Marmentini.
O edifício Alba foi concebido para traduzir os princípios que orientam a atuação da incorporadora. Com 25 pavimentos, 19 unidades residenciais e aproximadamente 8,7 mil m² de área construída, o projeto aposta na exclusividade como um dos seus atrativos.
Os apartamentos terão cerca de 260 m² privativos, enquanto as áreas de convivência e lazer somam 1.082,30 m². O prédio contará com academia, coworking, salão de festas, adega, banho pet, brinquedoteca, espaço kids, piscina com sauna, entre outros ambientes internos e externos.