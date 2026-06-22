Quiero Café projeta abrir lojas em cidades gaúchas até o fim do ano

Enquanto os gigantes do fast-food desembarcam em novas cidades, uma rede genuinamente gaúcha segue firme em sua própria estratégia de expansão pelo interior do estado. A Quiero Café, fundada em 2014 por Matheus Fell, atualmente conta com 83 unidades em todo o Brasil, sendo a grande maioria, 56 delas, no Rio Grande do Sul. A força da marca, que nasceu em uma cidade de 30 mil habitantes, Teutônia, e se consolidou em Lajeado, ambas no Vale do Taquari, está justamente na capilaridade pelo interior.
"O grosso do Quero Café é aqui no Rio Grande do Sul, onde estamos em muitas cidades, do noroeste à fronteira", afirma Matheus Fell, que também é coordenador da Associação Brasileira de Franchising (ABF) no RS. O sucesso da rede desafia a lógica de que apenas grandes centros são viáveis para marcas consolidadas, mostrando que o interior do estado é um terreno fértil para negócios de alimentação bem executados.
A perspectiva para os próximos meses é de continuidade no crescimento. A rede planeja abrir entre seis e oito novas unidades no Rio Grande do Sul até o final de 2026. "Ainda tem espaço, sim", garante Fell. "A gente vem fomentando muito esse crescimento interno de franqueados que já estão com a gente, avançando para segunda, terceira, quarta, quinta loja." As próximas cidades a receberem uma unidade da cafeteria, com obras já em andamento, são Ivoti e Camaquã.
A expansão da Quiero Café reforça a tese de que o segmento de alimentação, como um todo, está em plena ascensão. "O próprio segmento de alimentação, dentro da análise do mercado de franquias da ABF, ele sempre é um dos que mais cresce, junto com saúde e bem-estar", explica Fell. "Isso explica um pouco essa movimentação de todas as marcas indo para todos os tipos de cidades." A receita da rede, que aposta em um modelo de franquia mais acessível e em um forte relacionamento com o consumidor local, parece ser a chave para seu sucesso em um mercado cada vez mais competitivo.