Palácio dos Festivais em Gramado voltará a exibir filmes

O Dia do Cinema Brasileiro, celebrado na sexta-feira (19), trouxe um motivo especial de comemoração para a Serra Gaúcha. O Palácio dos Festivais em Gramado vai reabrir suas portas para exibições regulares de filmes a partir do dia 3 de julho. O espaço cultural terá sessões de sexta-feira a domingo com títulos de lançamento do circuito comercial e ingressos com valores acessíveis. A iniciativa visa movimentar a cena cultural local e oferecer mais uma alternativa de entretenimento para os moradores e visitantes.
O prefeito Nestor Tissot destacou o valor histórico e cultural do espaço. “O Palácio dos Festivais é um palco histórico que há décadas consagra os maiores nomes da sétima arte no país. A iniciativa marca o início de uma temporada de inverno especial, devolvendo à comunidade e aos turistas a magia das projeções na tradicional tela gramadense”, afirmou o prefeito Nestor.
De acordo com o planejamento estratégico, o retorno foi desenhado para acompanhar o calendário de eventos da cidade. O secretário de Turismo, Ricardo Bertolucci Reginato, detalhou o formato das exibições. “Para esta retomada, a promessa é de uma grade de lançamentos do circuito comercial. A tendência é que esta temporada de inverno se estenda até o início do Festival de Cinema de Gramado. Após o Festival de Cinema, o Palácio passará a funcionar por meio de temporadas sazonais, adaptando-se à sua utilização como espaço para realização de eventos”, afirmou o secretário.
O espaço é mantido pela S.A. Cine Embaixador, empresa na qual a Prefeitura de Gramado detém 38% das ações, consolidando-se como a maior acionista do negócio. A liderança da autarquia está sob o comando do secretário Ricardo Bertolucci, que atua como presidente da empresa., enquanto a direção do cinema fica a cargo de Georgia Schaumlöeffel.
Conforme a divulgação feita na sexta-feira, os ingressos terão o valor único de R$ 25,00, com opção de meia-entrada. O público poderá adquirir as entradas de forma antecipada e virtual ou, se preferir, diretamente no local, por meio de totens de autoatendimento instalados no próprio Palácio dos Festivais.