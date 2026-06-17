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Publicada em 17 de Junho de 2026 às 15:08

Prefeitura de Novo Hamburgo vai leiloar 25 imóveis ociosos

A expectativa é arrecadar mais de R$ 26,5 milhões com a alienação dos bens

A expectativa é arrecadar mais de R$ 26,5 milhões com a alienação dos bens

Lu Freitas/Divulgação/JC
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A prefeitura de Novo Hamburgo realizará o leilão de 25 imóveis pertencentes ao município que atualmente encontram-se sem utilização para prestação de serviços públicos. A expectativa é arrecadar mais de R$ 26,5 milhões com a alienação dos bens. As áreas estão distribuídas em diferentes regiões da cidade e possuem metragens variadas. Todos os imóveis estão regularizados e aptos para comercialização, sem pendências que impeçam a realização do procedimento.
A prefeitura de Novo Hamburgo realizará o leilão de 25 imóveis pertencentes ao município que atualmente encontram-se sem utilização para prestação de serviços públicos. A expectativa é arrecadar mais de R$ 26,5 milhões com a alienação dos bens. As áreas estão distribuídas em diferentes regiões da cidade e possuem metragens variadas. Todos os imóveis estão regularizados e aptos para comercialização, sem pendências que impeçam a realização do procedimento.
Os leilões ocorrerão de forma totalmente on-line entre os dias 21 e 22 de julho. Os imóveis foram organizados em sete editais distintos, cada um conduzido por um leiloeiro credenciado junto ao município. Os editais e todas as informações relacionadas ao processo estão disponíveis para consulta no Portal da Transparência do município e também nas plataformas eletrônicas dos leiloeiros responsáveis por cada certame.
A iniciativa integra a estratégia da prefeitura de otimização do patrimônio público, direcionando ativos sem utilização para geração de recursos que possam retornar à população por meio de investimentos. De acordo com o prefeito Gustavo Finck, a medida busca transformar áreas que atualmente não possuem função pública em melhorias concretas para a cidade. “São imóveis que estão ociosos e que podem gerar recursos importantes para acelerar investimentos e ampliar entregas à população”, afirma o prefeito.
Os interessados poderão acessar os editais para consultar condições de participação, características dos imóveis, valores e orientações para credenciamento e envio de lances.

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