Santa Maria lidera exportações no RS em dois segmentos

De acordo com o mais recente levantamento do Observatório Econômico, elaborado com base nos dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a cidade de Santa Maria alcançou posições de liderança e destaque no ranking de comércio exterior do Rio Grande do Sul entre janeiro e maio de 2026. Os números representam o potencial produtivo da indústria e do agronegócio local.
A cidade conquistou o primeiro lugar no Estado na exportação de carnes bovinas frescas ou refrigeradas, movimentando US$ 4,03 milhões no período. O setor metalmecânico também garantiu o topo do pódio, com a fabricação e comercialização de reservatórios de ferro ou aço, liderando as vendas estaduais (US$ 131,5 mil).
“Esses indicadores de comércio exterior provam que as nossas empresas possuem um alto nível de maturidade e competitividade global. Nosso papel, enquanto gestão pública, é transformar esses dados em ações práticas, subsidiando políticas que fortaleçam o setor produtivo e posicionem a nossa cidade como uma verdadeira potência econômica", afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Ronie Gabbi.
O levantamento do Observatório Econômico aponta que a tecnologia agregada produzida em Santa Maria também tem forte aceitação internacional, garantindo a vice-liderança estadual em diversos segmentos. No setor de máquinas para agricultura e avicultura (US$ 1,55 milhão), centrifugadores e aparelhos para filtrar ou depurar (US$ 267,5 mil) e instrumentos de medida e controle (US$ 232,5 mil), a cidade da Região Central obteve o segundo resultado no RS.