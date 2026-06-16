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Publicada em 16 de Junho de 2026 às 18:44

Santa Maria lidera exportações no RS em dois segmentos

Envio de carne bovina fresca para o exterior gerou mais de US$ 4 milhões em 2026

Envio de carne bovina fresca para o exterior gerou mais de US$ 4 milhões em 2026

Wenderson Araujo/Trilux/CNA/JC
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Jornal Cidades
De acordo com o mais recente levantamento do Observatório Econômico, elaborado com base nos dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a cidade de Santa Maria alcançou posições de liderança e destaque no ranking de comércio exterior do Rio Grande do Sul entre janeiro e maio de 2026. Os números representam o potencial produtivo da indústria e do agronegócio local.
De acordo com o mais recente levantamento do Observatório Econômico, elaborado com base nos dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a cidade de Santa Maria alcançou posições de liderança e destaque no ranking de comércio exterior do Rio Grande do Sul entre janeiro e maio de 2026. Os números representam o potencial produtivo da indústria e do agronegócio local.
O balanço positivo dos primeiros cinco meses do ano consolida uma trajetória de crescimento já observada no município. Santa Maria já havia ganhado destaque no cenário econômico ao gerar mais de US$ 16 milhões em exportações globais impulsionadas pelos setores de grãos e proteína animal ao longo do mês de janeiro deste ano.
A cidade conquistou o primeiro lugar no Estado na exportação de carnes bovinas frescas ou refrigeradas, movimentando US$ 4,03 milhões no período. O setor metalmecânico também garantiu o topo do pódio, com a fabricação e comercialização de reservatórios de ferro ou aço, liderando as vendas estaduais (US$ 131,5 mil). 
“Esses indicadores de comércio exterior provam que as nossas empresas possuem um alto nível de maturidade e competitividade global. Nosso papel, enquanto gestão pública, é transformar esses dados em ações práticas, subsidiando políticas que fortaleçam o setor produtivo e posicionem a nossa cidade como uma verdadeira potência econômica", afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Ronie Gabbi.
O levantamento do Observatório Econômico aponta que a tecnologia agregada produzida em Santa Maria também tem forte aceitação internacional, garantindo a vice-liderança estadual em diversos segmentos. No setor de máquinas para agricultura e avicultura (US$ 1,55 milhão), centrifugadores e aparelhos para filtrar ou depurar (US$ 267,5 mil) e instrumentos de medida e controle (US$ 232,5 mil), a cidade da Região Central obteve o segundo resultado no RS. 

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