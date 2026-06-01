Guaíba movimentou R$ 353 milhões em exportações no 1º quadrimestre

A prefeitura de Guaíba teve, nos primeiros quatro meses de 2026, um papel de destaque no comércio exterior gaúcho. Com um total de R$ 353,3 milhões movimentados em exportações registradas entre janeiro e abril, o município encerrou o período na liderança estadual em 12 categorias de produtos, figurando também entre os 20 maiores exportadores nacionais em diferentes segmentos.
O principal produto das exportações guaibenses são as pastas químicas de madeira (celulose), movimentando R$ 301.5 milhões entre janeiro e abril de 2026. A operação do produto na cidade é feita pela CMPC, envolvendo a extração de fibras de celulose a partir da madeira do eucalipto. No plano nacional, o município ocupa a quarta colocação entre os exportadores brasileiros da categoria, atrás apenas de Três Lagoas (MS), Ribas do Rio Pardo (MS) e Lençóis Paulista (SP).
Além da celulose, que representa 85% da receita de exportações em Guaíba, o município lidera no ranking estadual em categorias como: partes e acessórios de veículos automotores, papel para fabricação de papel higiênico, papel e cartão dos tipos utilizados para escrita, poliacetais, poliéteres e resinas epóxidas, entre outros.
No âmbito nacional, a melhor posição foi o terceiro lugar em exportação de tintas e vernizes à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso. A categoria representa R$ 5.4 milhões da receita exportadora da cidade, ficando atrás apenas de São Bernardo do Campo (SP) e Sumaré (SP). Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.