EGR apresenta ações para acesso à Encantado na 'goleirinha'

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) apresentou, durante reunião realizada com o prefeito de Encantado, Jonas Calvi, as intervenções que serão executadas no acesso, no km 71+300 da ERS-129, em Encantado, no local conhecido como "goleirinha". As melhorias têm como objetivo reforçar a segurança viária no trecho, ampliando a proteção de motoristas, moradores e pedestres que utilizam diariamente o acesso.
Durante o encontro, a equipe técnica da EGR detalhou a solução desenvolvida para o local, que contempla a implantação de sinalização vertical e horizontal reforçada, além da construção de uma travessia elevada para pedestres, nas proximidades do acesso à "goleirinha". As placas necessárias para a execução das melhorias já se encontram em processo de fabricação, e a previsão é de que os trabalhos de instalação tenham início a partir do dia 17 de junho.
As intervenções foram planejadas com base em avaliações técnicas realizadas pela empresa e buscam qualificar as condições de segurança em um trecho que concentra movimentação de veículos e circulação de pedestres. Entre as ações previstas estão a instalação de 16 novas placas de sinalização, reforço da sinalização horizontal e implantação de dispositivos voltados à redução da velocidade operacional dos veículos.
A travessia elevada prevista para o local deverá contribuir para a organização do fluxo viário e proporcionar mais segurança aos pedestres que necessitam cruzar a rodovia, além de ampliar a percepção de risco por parte dos condutores que trafegam pelo segmento. O acesso à "goleirinha" é um ponto que motivou ação civil pública, cujo resultado definiu que o município de Encantado apresentasse uma solução para o trecho.
"As ações têm como objetivo ampliar a percepção de risco pelos motoristas, organizar os movimentos de entrada e saída do acesso e reduzir o potencial de conflitos entre veículos e pedestres, promovendo mais segurança para todos os usuários da ERS-129", afirma o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr.
Ele também destaca que após a conclusão dos trabalhos, a empresa seguirá monitorando o comportamento operacional do trecho para avaliar a efetividade das medidas implantadas e identificar eventuais necessidades de adequação, reforçando o compromisso permanente com a segurança e a mobilidade dos usuários da rodovia.