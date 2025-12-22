Imprudência é a principal causa de acidentes em Passo Fundo

Um levantamento da prefeitura de Passo Fundo, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Transportes, aponta que 67% dos acidentes de trânsito registrados no município em 2025 têm como principal causa a imprudência. Entre as ocorrências mais recorrentes estão o avanço do sinal vermelho, o excesso de velocidade, o uso de aparelho celular ao volante e a embriaguez, fatores que seguem liderando os índices de acidentalidade na cidade.

Somente neste ano, foram 69.981 infrações de trânsito registradas, número que, apesar de expressivo, representa uma redução de 8% em relação ao mesmo período de 2024, demonstrando avanços nas ações de fiscalização e conscientização promovidas pelo município.

O secretário de Segurança Pública e Transportes, Tadeu Trindade, ressalta que a maioria das ocorrências poderia ser evitada com atitudes mais responsáveis no trânsito. “Grande parte das ocorrências que registramos são em virtude da imprudência e do descuido no trânsito, e podemos evitá-las com a conscientização de todos. A prefeitura tem realizado investimentos importantes em infraestrutura viária, aquisição de novos equipamentos, contratação de novos agentes e na criação da Escola Pública de Trânsito, que orienta as pessoas desde a infância até a melhor idade. A segurança no trânsito das nossas ruas depende de cada um de nós”, destaca.

A análise do perfil dos envolvidos nos acidentes mostra que o gênero masculino é predominante, com maior concentração na faixa etária entre 18 e 35 anos, o que reforça a necessidade de campanhas educativas direcionadas a esse público.

Nos últimos anos, a prefeitura de Passo Fundo vem ampliando as políticas públicas voltadas à segurança viária, unindo educação, fiscalização e melhorias na infraestrutura urbana. Os levantamentos estatísticos são fundamentais para orientar políticas públicas, definir estratégias de fiscalização e planejar ações educativas, com foco na redução de acidentes e na preservação de vidas.