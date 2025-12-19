Primeira rampa de escape do RS é inaugurada no Vale do Taquari

A primeira rampa de escape do Rio Grande do Sul foi inaugurada nesta sexta-feira (19), no km 88 da ERS-129, entre os municípios de Muçum e Vespasiano Corrêa. O trecho, conhecido pelo forte declive e pelo histórico de acidentes envolvendo veículos pesados, passa agora a contar com um importante dispositivo de segurança viária.

A obra foi executada pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). A nova estrutura foi projetada especialmente para caminhões e tem como objetivo ampliar a segurança de quem trafega pela região, reduzindo o risco de acidentes graves em um dos pontos mais críticos da rodovia.

Com 700 metros de extensão, a rampa utiliza uma faixa lateral com material de alta resistência que permite a redução gradual da velocidade, possibilitando a parada segura de veículos fora de controle. O dispositivo é composto por uma caixa de brita com cerca de 2.800 metros cúbicos de material, aplicada após escavação de um metro de profundidade, além de 50 metros de pavimentação nas extremidades, muro de anteparo, tonéis com água para a contenção final, pintura e sinalização. O investimento total na obra foi de aproximadamente R$ 711 mil.

Antes mesmo da inauguração, dois caminhões apresentaram sinais de falha nos freios durante a descida e tiveram que usar a área de escape. Ao perceberem que o sistema não estava respondendo como esperado, os motoristas decidiram acessar o dispositivo de segurança. Em ambas as ocorrências, a estrutura conteve os veículos sem registro de feridos.

Conforme o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a obra de fundamental importância já teve o seu propósito atendido nesta quarta-feira. "A utilização do dispositivo de segurança por dois motoristas evitou acidentes no trecho, sendo o resultado prático de uma política pública voltada para salvar vidas", destacou o titular da pasta.