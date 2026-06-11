Floricultura em Caxias do Sul dobra faturamento no Dia dos Namorados

Para floriculturas, o Dia dos Namorados não é apenas uma data, mas sim meses de planejamentos e um valor significativo do lucro anual. O aumento da demanda, por arranjos florais e flores avulsas, altera toda a dinâmica do empreendimento , com a necessidade de adquirir mais mercadoria e contratar mais funcionários.

Com flores vindas de Holambra, em São Paulo, e compradas na Central de Abastecimento do RS (Ceasa), em Porto Alegre, a floricultura Bothanica Etc , em Caxias do Sul , na Serra Gaúcha, começa a se organizar para a data comemorativa com dois meses de antecedência . Aberta desde 2019, o local produz arranjos florais diversos, além da venda de plantas, como orquídeas e samambaias. Apesar do dia 12 de junho não representar a data mais importante para o comércio, ela ainda representa cerca de 20% do lucro anual, afirma a responsável pela loja, Clarissa Fuchs.

De acordo com ela, para a data foram encomendadas mais de duas mil hastes de flores , que são adquiridas em maços, de diferentes fornecedores. Entre elas, a mais procurada é a rosa vermelha, da qual foram compradas 50 maços, isto é, 725 hastes. Já de girassóis, foram 50 maços e 300 totais. O restante, são flores para compor os arranjos, como flores do campo e astromelias, explica a florista.

A preparação também requer bastante antecedência, conta. Segundo Fuchs, antes da data, é realizada a quantificação de produtos, junto a previsão de vendas, organização de embalagens e a criação do catálogo. Além disso, o aumento da procura , que ocorre principalmente na semana anterior ao dia 12, faz com que a floricultura aumente a equipe , com funcionários freelancers que auxiliam na montagem dos buquês, realização dos pedidos e entrega dos produtos.

Local adquiriu mais de duas mil flores para produção de arranjos florais Bothanica Etc/Divulgação/Cidades