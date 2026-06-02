Shopping de Caxias do Sul prevê vendas 10% maiores no Dia dos Namorados

Considerada uma das datas mais relevantes para o comércio no primeiro semestre, o Dia dos Namorados deve impulsionar o fluxo de consumidores nos próximos dias. No Prataviera Shopping, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a expectativa é de um incremento de 10% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado, acompanhando o movimento de aquecimento do varejo registrado em nível nacional.
De acordo com dados do setor, o Dia dos Namorados mantém papel importante no calendário econômico, especialmente para segmentos como moda, perfumaria, acessórios, calçados, cosméticos, gastronomia e experiências. Levantamento divulgado pela Abrasce aponta tíquete médio esperado de R$ 238 para a data, com movimentação estimada em R$ 22,14 bilhões no varejo e serviços em todo o País.
Para este ano, a campanha de Dia dos Namorados do empreendimento terá como tema a Experiência Vale dos Vinhedos, com sorteio de três prêmios voltados ao lazer, bem-estar e gastronomia. Participam da promoção os clientes que acumularem a partir de R$ 250 em compras no shopping. A cada R$ 50 em notas fiscais cadastradas, o consumidor recebe um cupom para concorrer. A campanha segue do dia 5 até o dia 12 de junho.
O primeiro prêmio será uma experiência premium, incluindo hospedagem de uma diária no Apartamento Regencial Vista Bosque, jantar de fondue nos vinhedos, dia Relaxante no Vino.Spa e degustação. O segundo prêmio contempla um Relax Day completo no Vino.Spa, enquanto o terceiro será um piquenique exclusivo nos Vinhedos. Conforme o gerente do centro comercial, João Prataviera Neto, a escolha do Vale dos Vinhedos como proposta da campanha dialoga com o comportamento atual do consumidor, que tem buscado não apenas produtos, mas também experiências associadas a momentos de convivência.
A expectativa de crescimento também considera o fortalecimento do consumo nos dias que antecedem 12 de junho, período em que tradicionalmente há aumento na circulação de pessoas em centros comerciais. Conforme a Fecomércio-RS, 81,6% dos consumidores devem adquirir os presentes com até uma semana de antecedência do Dia dos Namorados.