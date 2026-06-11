Duas cooperativas de reciclagem de Canoas recebem novos equipamentos

Duas cooperativas de reciclagem de Canoas receberam novos equipamentos nesta quinta-feira (11), por meio do Projeto Conexões Sustentáveis, realizado pelo Instituto Caminhos Sustentáveis (ICS) em parceria com a Petrobras. O investimento superior a R$ 350 mil busca fortalecer a estrutura das organizações, ampliar a capacidade de processamento de materiais recicláveis e qualificar as condições de trabalho dos cooperados.
A primeira entrega ocorreu na Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ecológicos de Canoas (Cooarlas), localizada no bairro Guajuviras. A cooperativa, que conta atualmente com mais de 20 cooperados, recebeu uma esteira de triagem de 15 metros, duas mesas de triagem e uma prensa. Já a Cooperativa de Trabalho de Recicladores Sol Nascente (Coopersol), que reúne cerca de 14 cooperados, recebeu uma mesa de triagem, balança, paleteira e uma prensa.
Os equipamentos foram definidos a partir de um diagnóstico realizado pelo ICS junto às cooperativas, quando foram identificadas as principais necessidades de cada organização. A expectativa é de que os novos recursos aumentem a produtividade, melhorem a eficiência dos processos de separação dos resíduos e contribuam para a geração de renda dos trabalhadores envolvidos.
Para o presidente do Instituto Caminhos Sustentáveis, Dione Manetti, a iniciativa representa um avanço importante para o fortalecimento da reciclagem. Além de ampliar a capacidade operacional das cooperativas e melhorar as condições de trabalho dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, a iniciativa contribui para o aumento da recuperação de materiais recicláveis e para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, gerando benefícios econômicos, sociais e ambientais.