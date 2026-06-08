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Publicada em 08 de Junho de 2026 às 18:38

Solenidade marca início do restauro do Museu Caldas Júnior

Casa do século XIX está interditada por problemas estruturais

Casa do século XIX está interditada por problemas estruturais

prefeitura de santo antonio da patrulha/divulgação/cidads
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Jornal Cidades
As obras de restauro do Museu Antropológico Caldas Júnior serão lançadas oficialmente na quarta-feira, 10 de junho, às 14h, em Santo Antônio da Patrulha. O projeto da casa histórica, fundada em 1820 e atualmente interditada por questões estruturais, é realizado pela Fundação Museu Antropológico Caldas Júnior, em parceria com a prefeitura, a Secretaria de Estado da Cultura, a CEEE Equatorial e demais patrocinadores da iniciativa privada.

A solenidade que marca o início das intervenções em um dos mais importantes patrimônios culturais do Rio Grande do Sul será aberta ao público. O ato em frente ao Museu contará com apresentação do cantor e compositor Cristiano Quevedo ao longo de todo o evento. Também estarão presentes autoridades estaduais e municipais, patrocinadores, apoiadores e representantes da comunidade.
As obras de restauro do Museu Antropológico Caldas Júnior serão lançadas oficialmente na quarta-feira, 10 de junho, às 14h, em Santo Antônio da Patrulha. O projeto da casa histórica, fundada em 1820 e atualmente interditada por questões estruturais, é realizado pela Fundação Museu Antropológico Caldas Júnior, em parceria com a prefeitura, a Secretaria de Estado da Cultura, a CEEE Equatorial e demais patrocinadores da iniciativa privada.

A solenidade que marca o início das intervenções em um dos mais importantes patrimônios culturais do Rio Grande do Sul será aberta ao público. O ato em frente ao Museu contará com apresentação do cantor e compositor Cristiano Quevedo ao longo de todo o evento. Também estarão presentes autoridades estaduais e municipais, patrocinadores, apoiadores e representantes da comunidade.
• LEIA TAMBÉM: Fachada da Casa de Cultura de Santa Maria passa por obras

Com prazo estimado de 16 meses, a primeira fase das obras contempla ações de manutenção, conservação e requalificação da casa bicentenária tombada, que guarda memórias da formação do município, da trajetória do jornalista Caldas Júnior e de episódios marcantes da história regional e nacional. O escopo inclui reforços estruturais e restauros em cobertura, pisos, forros, fachadas, esquadrias e instalações pluviais.
Além das obras, será criado um espetáculo inédito para abordar de forma educativa a história da edificação e seu papel na preservação da memória local. Serão realizadas cinco apresentações gratuitas para mil estudantes da rede pública. A primeira etapa do projeto também contará com concurso cultural que selecionará 20 participantes para visitas guiadas ao canteiro de obras, com mediação educativa, e as elaborações do plano museológico e do projeto expográfico que orientarão a reabertura do espaço. 

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