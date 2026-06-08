Solenidade marca início do restauro do Museu Caldas Júnior

A solenidade que marca o início das intervenções em um dos mais importantes patrimônios culturais do Rio Grande do Sul será aberta ao público. O ato em frente ao Museu contará com apresentação do cantor e compositor Cristiano Quevedo ao longo de todo o evento. Também estarão presentes autoridades estaduais e municipais, patrocinadores, apoiadores e representantes da comunidade.
Com prazo estimado de 16 meses, a primeira fase das obras contempla ações de manutenção, conservação e requalificação da casa bicentenária tombada, que guarda memórias da formação do município, da trajetória do jornalista Caldas Júnior e de episódios marcantes da história regional e nacional. O escopo inclui reforços estruturais e restauros em cobertura, pisos, forros, fachadas, esquadrias e instalações pluviais.