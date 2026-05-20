Fachada da Casa de Cultura de Santa Maria passa por obras

A prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Cultura, acompanha mais uma importante etapa da reforma da Casa de Cultura. Desde o início desta semana, uma equipe trabalha na recuperação da parte externa do prédio que engloba o reboco e as esquadrias tombadas. O objetivo do serviço é preservar os detalhes da fachada original, respeitando a naturalidade estética estrutural. Após, será aplicado revestimento de mica, um material decorativo de alta resistência composto por minerais naturais (quartzo e mica), característico do estilo Art Déco.
Em abril deste ano, a recuperação da parte externa teve início na fachada. Foi realizada a remoção do revestimento antigo e preparação para receber o novo revestimento. O prédio histórico possui quatro andares, onde diversas frentes de trabalho estão em andamento, conforme explica a arquiteta Lidia Rodrigues, da Secretaria de Urbanismo e Projetos.
“Os levantamentos identificaram que, sob camadas de tinta aplicadas ao longo do tempo, permanecia o revestimento original de mica, característico do estilo Art Decó. Com o restauro em andamento, a fachada será recuperada conforme o padrão histórico da época. A previsão é de que a conclusão da obra ocorra no início do segundo semestre deste ano”, explica a arquiteta Lidia.
O antigo Palácio da Justiça, atual Casa de Cultura de Santa Maria, datado da década de 1940, é um bem tombado desde 2009 como Patrimônio Histórico Cultural do município e consiste em um prédio estilo Art Déco, de grande porte. A Casa de Cultura, localizada na Praça Saldanha Marinho, foi interditada em 2015 por necessitar de melhorias estruturais.
A reforma da Casa de Cultura é feita pela empresa Arquium Construções e Restauro Ltda., que tem como responsável técnico o arquiteto Edegar Bittencourt da Luz, que tem no currículo o restauro de edificações históricas, como o Mercado Público de Porto Alegre, a Casa de Cultura Mário Quintana, o Palácio Piratini e o Castelo de Pedras Altas.