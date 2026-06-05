Hospital de Ijuí implementa IA em ressonância magnética

O Hospital de Clínicas Ijuí (HCI) deu mais um passo na oferta de tecnologia de ponta para a região. A instituição é a primeira do interior do Rio Grande do Sul a contar com a mais recente atualização em inteligência artificial (IA) aplicada à ressonância magnética. A inovação permite reduzir em até 50% o tempo de realização dos exames, mantendo um elevado padrão de qualidade e precisão das imagens.

Referência em diagnóstico por imagem, a casa de saúde já possui um aparelho de ressonância magnética 3.0 Tesla, considerado um dos mais avançados da atualidade. Agora, o equipamento recebeu a tecnologia Deep Learning Reconstruction (DLR), desenvolvida pela General Electric (GE), que utiliza IA para reconstruir imagens com maior precisão, reduzir ruídos e acelerar significativamente a captação durante os exames.

Segundo o especialista em Aplicações da GE, Wanderlei Laitano, responsável pelo treinamento das equipes do setor, a novidade representa um importante avanço para pacientes e profissionais de saúde. “Essa atualização coloca o HCI em um novo patamar tecnológico. Agora, conseguimos realizar exames em praticamente metade do tempo, mantendo um elevado padrão de qualidade diagnóstica”, destaca.

Na prática, exames que antes levavam entre 15 e 20 minutos podem ser concluídos entre cinco e 10 minutos. Além da agilidade, a inteligência artificial proporciona imagens mais nítidas e confiáveis, reduzindo interferências causadas por movimentos involuntários dos pacientes. O menor tempo de permanência no equipamento também garante mais conforto e segurança durante o procedimento.

A gestora do Serviço de Diagnóstico por Imagem do HCI, Letícia Perobelli, destaca que a atualização reforça o compromisso da instituição com a inovação e a excelência assistencial. “Estamos trazendo para a nossa região uma tecnologia que representa o que há de mais moderno em ressonância magnética. O principal benefício é aliar rapidez e precisão diagnóstica, proporcionando mais conforto aos pacientes e maior eficiência para toda a equipe. Além disso, nossos profissionais passaram por quatro dias de treinamento especializado para utilizar todos os recursos da nova tecnologia, garantindo ainda mais segurança, qualidade e confiabilidade na realização dos exames”, afirma.