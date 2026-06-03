Parque da Festa da Uva em Caxias do Sul pode ter teleférico

A Empresa Festa da Uva, Turismo e Empreendimentos S/A informa que os estudos preliminares realizados pela Connect Global Agência de Desenvolvimento apresentam parecer favorável à implantação de um sistema de transporte por cabo (teleférico) entre o Parque de Eventos e a Casa de Pedra. Os levantamentos realizados até o momento apresentam viabilidade técnica e econômica da proposta. Nesta etapa, os trabalhos estão concentrados na avaliação de aspectos urbanísticos, territoriais, operacionais, tecnológicos e jurídicos.
Segundo o relatório, estão sendo avaliadas alternativas de traçado, inserção das estações, índices construtivos aplicáveis, compatibilidade de usos, potencial construtivo, integração com os equipamentos turísticos existentes e oportunidades de qualificação da experiência dos visitantes. Quanto à tecnologia, as análises contemplam dois modelos principais de transporte por cabo. O primeiro corresponde ao sistema conhecido como “vai e vem”, composto por duas cabines de maior capacidade operando em movimento alternado. O segundo contempla sistemas de cabines destacáveis, caracterizados pela circulação contínua de múltiplas cabines ao longo da linha.
Como parte do desenvolvimento dos estudos, a Connect Global buscou informações com operadores, fornecedores, especialistas e grupos internacionais atuantes na América do Sul e na Europa, com experiência em sistemas de transporte por cabo aplicados aos segmentos de mobilidade, turismo e desenvolvimento territorial, com o objetivo de incorporar ao projeto as melhores práticas identificadas em empreendimentos semelhantes já implantados e em operação.
O relatório conclui que os trabalhos desenvolvidos até o momento indicam a existência de elementos técnicos, urbanísticos e econômicos que justificam a continuidade do projeto.