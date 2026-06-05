Obra de revitalização do calçadão de Rio Grande inicia no fim de junho

O Calçadão de Rio Grande, ponto tradicional do comércio da cidade, passará por revitalização que prevê reformas desde a pavimentação do local até a substituição integral da drenagem pluvial, alterações na iluminação e implantação de bicicletários. O projeto foi anunciado pela prefeitura ainda no início deste ano, entretanto, o processo de licitação foi encerrado apenas no final de maio, com a ganhadora sendo a empresa Nova Renascer. Segundo contrato, a empresa tem até o dia 29 deste mês para iniciar as intervenções. A revitalização deve ser entregue até abril de 2027.

A obra de revitalização do Calçadão é discutida desde o mandato anterior da prefeitura e seria assumida, primeiramente, pela Corsan. Com a troca no comando do Executivo, o atual governo percebeu que a proposta se tratava apenas de reformas no sistema de esgotamento do local, assim, foi decidido abrir um processo de licitação a fim de renovar o calçadão de maneira mais ampla.

“A Corsan ia fazer a obra apenas na parte de esgoto e repavimentação. Mas entendemos que era necessário um projeto que trabalhasse na drenagem do calçadão, porque temos algumas partes onde o piso cedeu. Então fizemos todo o projeto no ano passado, finalizamos a licitação agora e estamos com a empresa vencedora para iniciar as obras”, explica Giovana Trindade, titular do Gabinete de Programas e Projetos Especiais e idealizadora da revitalização do espaço.

No projeto atual cerca de 6.500 metros quadrados estão contemplados, entre as ruas Benjamin Constant e General Neto. Ao todo, serão investidos R$ 3,1 milhões na reforma. Mesmo com modificações significativas, tanto visualmente quanto estruturalmente, as obras não devem bloquear a entrada dos comércios do local. Ao longo da revitalização, uma faixa de em torno de 1,5 metros de largura será deixada em cada lado para acesso às lojas. “Vamos trabalhar inicialmente só na parte central do calçadão”, resume Trindade.

Obra contempla cerca de 6.500 m², entre as ruas Benjamin Constant e General Neto Giovana Trindade/Prefeitura de Rio Grande/Divulgação/Cidades

A obra será separada em três fases diferentes, em busca de tornar o processo de reforma menos turbulento para os comerciantes. A primeira parte da revitalização trabalhará as redes subterrâneas, com a retirada do piso existente e a instalação das tubulações de rede pluvial, esgoto cloacal, assim como instalações elétricas.

Em seguida, será realizada a pavimentação nova do calçadão, com instalação de blocos holandeses, piso tátil e o nivelamento de todas as tampas e grades que existem no trecho. Para finalizar, serão feitas as alterações do mobiliário urbano, com a instalação de novos postes de iluminação, bancos e lixeiras.

Como é e como deve ficar o calçadão após as obras

As fases devem ser contempladas durante um período de 10 meses, conforme consta na licitação. Por outro lado, Trindade alerta que questão climática pode alterar a entrega da obra. “Como este ano temos El Niño, a chuva interfere diretamente no tempo de obra. Então, é difícil termos uma data de término", afirmou.

Com a finalização, o uso do espaço público também deve sofrer mudanças, afirma a idealizadora do projeto. Segundo Trindade, a prefeitura planeja criar um regramento de utilização do Calçadão após finalizada a obra. De acordo com ela, hoje, um dos maiores problemas do local é a poluição visual e a falta de mobilidade, com mercadorias de ambulantes e lojistas atrapalhando o fluxo do percurso. “O uso do Calçadão está indiscriminado. Entendemos que a obra vai trazer um benefício tanto na questão de acessibilidade como estética”, explica Trindade.

A titular do gabinete também acredita que a revitalização de um dos principais locais de comércio da cidade deve levar mais pessoas ás lojas, além de impulsionar o comércio de Rio Grande. Ao mesmo tempo, a acessibilidade, a melhoria na mobilidade e no visual do local, deve incentivar a população a frequentar mais o calçadão. “Acredito que a revitalização do Calçadão é um pontapé inicial para que a estrutura do nosso comércio e o uso do espaço melhorem”, complementa.