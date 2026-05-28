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Publicada em 28 de Maio de 2026 às 18:06

Primeira etapa do restauro do Moinho Collet é entregue em Dois Irmãos

Primeira fase das obras foi uma ação emergencial de estabilização estrutural do imóvel

Primeira fase das obras foi uma ação emergencial de estabilização estrutural do imóvel

PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
Com participação do governo do Estado, foi entregue nesta semana a primeira etapa do restauro do Moinho Collet, situado em Dois Irmãos. A obra recebeu investimento, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), no valor de R$ 1,9 milhão, provenientes do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). O segundo estágio das intervenções, orçado no mesma quantia, está aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e encontra-se em fase de captação de recursos.
Com participação do governo do Estado, foi entregue nesta semana a primeira etapa do restauro do Moinho Collet, situado em Dois Irmãos. A obra recebeu investimento, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), no valor de R$ 1,9 milhão, provenientes do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). O segundo estágio das intervenções, orçado no mesma quantia, está aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e encontra-se em fase de captação de recursos.
Construído em 1854, o Moinho Collet foi, durante mais de 90 anos, responsável pelo abastecimento regional de produtos como farinha de milho e óleo de amendoim, desempenhando papel fundamental no desenvolvimento econômico do Vale do Sinos. Tombado no âmbito municipal, o conjunto arquitetônico é reconhecido por órgãos de patrimônio como exemplar significativo da memória da imigração e do trabalho no Rio Grande do Sul.
O restauro foi estruturado em etapas sucessivas, considerando o estado avançado de degradação do imóvel e a necessidade de ações progressivas. A primeira fase das obras foi concebida como uma ação emergencial de estabilização estrutural do imóvel, especialmente em áreas com risco de desabamento. O trabalho focou na contenção de danos estruturais, agravados pelos impactos das enchentes de 2024, quando a edificação foi atingida por um alagamento de mais de dois metros.
a segunda etapa dará continuidade às obras iniciadas visando à preservação dos elementos mais vulneráveis do edifício. Estão previstas intervenções como o restauro da cobertura (com ações voltadas à estrutura, à imunização e ao telhamento); recuperação e reinstalação de esquadrias (portas e janelas); e levantamento e estudo do maquinário histórico.
Tais medidas, de caráter estrutural e preventivo, buscam conter a progressão de patologias no imóvel, garantindo condições técnicas para as etapas seguintes do restauro. Além das obras, o projeto inclui ações de educação patrimonial, com a realização de seminários voltados à comunidade e a educadores, o desenvolvimento de conteúdos formativos e visitas guiadas ao imóvel.

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