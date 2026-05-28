Escola em Santa Maria produz variação de álbum da Copa do Mundo

Nesta quarta-feira (27), professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Júlio do Canto, no Bairro Camobi, entregaram álbuns de figurinhas da Copa do Mundo FIFA 2026 aos estudantes. Contudo, os livros e figurinhas não são oficiais do torneio de futebol, mas um material produzido pela própria escola.
O álbum será utilizado em sala de aula em atividades pedagógicas, como para estudar países, culturas e idiomas diferentes. Além disso, as páginas centrais do livreto são figurinhas de professores e funcionários da unidade escolar.
A iniciativa partiu do professor de Informática Educativa e História, Felipe Rios Pereira, que percebeu que os alunos gostariam de participar do álbum da copa, mas não tinham condições financeiras. Os alunos dos 8º e 9º ano da escola ajudaram com a organização do visual e com a pesquisa dos principais jogadores de cada seleção.
Na entrega do material, cada estudante recebeu um álbum e um pacote com 7 figurinhas. Para completarem o restante do livro, os alunos precisarão conquistar os pacotinhos. Segundo a diretora da EMEF Júlio do Canto, Veridiana Pereira Duraczinski, cada professor organizou um esquema de distribuição dos pacotes, que vai contar com frequência escolar, participação das atividades, entrega de trabalhos e outros.
No total, foram produzidos cerca de 200 álbuns e 17 mil figurinhas, cortadas todas à mão e colocadas em pacotes com 7 unidades cada. Duraczinski afirma que todos os alunos da escola vão entrar na brincadeira e poderão trocar as figurinhas repetidas entre eles, enquanto aprendem sobre outros países, novos idiomas e culturas.
A EMEF Júlio do Canto atende 215 estudantes da Rede Municipal de Ensino, todos envolvidos no projeto do álbum da Copa do Mundo, que foi impresso a partir de doações e com apoio da Editora e Gráfica Caxias.