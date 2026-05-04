São Leopoldo inaugura ponto de troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo

A partir do próximo sábado (9), a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) de São Leopoldo dará início a uma ação especial voltada à integração de crianças, jovens e famílias: um ponto de encontro para troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo.
A atividade será realizada todos os sábados, das 11h às 13h, na Biblioteca Pública Municipal Vianna Moog (rua Osvaldo Aranha, 934, Centro). A proposta é incentivar a convivência, estimular a interação entre diferentes gerações e proporcionar momentos de lazer longe das telas, resgatando uma tradição que atravessa décadas.
Além do encontro presencial, também será criado um grupo de WhatsApp para facilitar a organização das trocas entre os participantes ao longo da semana. Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Geison Freitas, a iniciativa vai além do entretenimento. Segundo ele, a troca de figurinhas é algo que faz parte da memória das pessoas. De acordo com o secretário, o objetivo da ação é aproximar as famílias e criar um espaço de convivência saudável para crianças e jovens, longe das telas e mais perto das pessoas. A iniciativa é aberta ao público.