São Leopoldo inaugura ponto de troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo

A partir do próximo sábado (9), a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) de São Leopoldo dará início a uma ação especial voltada à integração de crianças, jovens e famílias: um ponto de encontro para troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo.

A atividade será realizada todos os sábados, das 11h às 13h, na Biblioteca Pública Municipal Vianna Moog (rua Osvaldo Aranha, 934, Centro). A proposta é incentivar a convivência, estimular a interação entre diferentes gerações e proporcionar momentos de lazer longe das telas, resgatando uma tradição que atravessa décadas.