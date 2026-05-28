Erechim deve receber R$ 1,5 milhão para infraestrutura turística

O secretário de Planejamento e Mobilidade Urbana de Erechim, Jackson Arpini, esteve em Porto Alegre nesta semana, cumprindo uma série de agendas institucionais voltadas ao acompanhamento de pleitos e monitoramento de projetos que tramitam na esfera estadual, intensificando a articulação junto ao Governo do Estado para garantir investimentos em projetos estratégicos para o município.
Entre os principais compromissos, Arpini participou de audiência com o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Raphael Ayub, além de técnicos da pasta, para verificar o andamento do projeto cadastrado no Fundo do Plano Rio Grande (FPE), por meio do programa Avançar no Turismo.
O projeto prevê investimentos na área turística e contempla o repasse de R$ 1,5 milhão ao município para execução de obras de infraestrutura voltadas ao fortalecimento do turismo local. Conforme informado durante a reunião, diversas etapas administrativas já foram superadas, viabilizando a formalização do convênio e o futuro repasse da primeira parcela, no valor de R$ 500 mil.
A proposta foi cadastrada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, que vêm mantendo diálogo com o governo estadual para garantir a efetivação do recurso. Segundo o secretário estadual Raphael Ayub, o processo já recebeu aprovação das áreas técnicas e encontra-se em fase final para liberação do primeiro repasse financeiro ao município.
Para o secretário, a agenda foi extremamente positiva e deve resultar em avanços importantes para Erechim nos próximos meses. “O trabalho de articulação e acompanhamento permanente dos projetos é fundamental para que Erechim continue avançando. Precisamos manter uma relação próxima com os órgãos estaduais e federais para viabilizar investimentos, captar recursos e atender as demandas da nossa comunidade. As agendas foram muito produtivas e acreditamos que vários desses pleitos serão concretizados em curto espaço de tempo”, destaca.