Imbé aguarda análise do Daer para nova ligação com Osório

O projeto de prolongamento da avenida Paraguassú, ligando a zona norte de Imbé à praia de Atlântida Sul, em Osório, segue em análise técnica no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer-RS). A obra, considerada estratégica para a mobilidade no Litoral Norte, foi citada pelo prefeito de Imbé e presidente da Famurs, Ique Vedovato, como um compromisso de campanha assumido pelo governador Eduardo Leite em 2022.

Questionado sobre a obra durante visita ao Jornal do Comércio, Vedovato relatou que a proposta surgiu a partir de uma visita do então candidato ao governo estadual a obras realizadas em Imbé. Segundo o prefeito, ao observar a proximidade entre os municípios e a continuidade da avenida, Leite questionou por que a ligação ainda não existia. "Ele disse: 'Por que vocês não fazem daqui até lá?'. Eu respondi que faltava recurso. E aí ele assumiu o compromisso de que se fosse eleito e nós fizéssemos o projeto, o governo estadual toparia", relembrou Vedovato.

O prefeito contou que, após a reeleição de Leite, apresentou ao governo estadual o projeto executivo da obra, já concluído pelo município. "Na época, o custo estimado era de R$ 16 milhões. O projeto foi protocolado no Daer, passou por adequações e agora está em fase de análise técnica", explicou.

A proposta prevê a conexão entre o balneário Imara, em Imbé, e Atlântida Sul, em Osório, atravessando uma área atualmente sem ocupação urbana entre os dois municípios. A ideia é que a ligação funcione também como alternativa à ERS-389, a Estrada do Mar.

O projeto ganhou força em meio aos problemas recorrentes registrados na chamada Interpraias, rota paralela ao litoral que sofre com processos de erosão costeira. Vedovato afirma que a situação se agravou após ressacas recentes. "O mar avançou muito. Caiu parte da estrada e até o dutos d'água foi afetado", relatou. Segundo o prefeito, a fragilidade da ligação atual reforça a necessidade de uma nova conexão viária entre os municípios. "A própria Paraguassú surge como alternativa porque a Interpraias está em condições muito ruins", disse.

Com trechos intransitáveis na Interpraias, Paraguassú pode se tornar uma alternativa para ligar municípios Reginaldo Leal/Prefeitura de Imbé/Divulgação/Cidades

O Daer informou, em nota, que a avenida Paraguassú pertence ao município e que a prefeitura pode responder pelos projetos na região. O órgão também esclareceu que, no Sistema Estadual Rodoviário, a ERS-786, que corresponde ao traçado da Interpraias, ligando diferentes municípios do litoral Norte do RS, não tem trechos interditados nem registros de erosão na rodovia estadual. Também pontuou que "a ERS-786 não consta oficialmente como Interpraias".

O departamento destacou ainda que está em andamento a duplicação de trecho da ERS-786, em Tramandaí, em convênio com o município, com investimento de R$ 15,2 milhões. A obra inclui pavimentação, ciclovia, ampliação para duas faixas em cada sentido e iluminação, com previsão de conclusão em 2026.

Vedovato adiantou ainda que o município de Imbé aguarda a conclusão da análise técnica do Daer para viabilizar um convênio com o Estado. A proposta também prevê um termo de cooperação entre Imbé e Osório, já que a obra atravessa os dois territórios.

Além da mobilidade, o prefeito defende que a ligação pode impulsionar serviços públicos e o desenvolvimento da região Norte de Imbé e de Atlântida Sul. Ele citou, por exemplo, a futura implantação de uma escola estadual de ensino médio na região, atualmente em fase de licitação pelo governo estadual. "A estrada é importante para aquela região da cidade e também para Atlântida Sul. Ela melhora o acesso, integra os municípios e ajuda no desenvolvimento urbano do litoral", afirmou.