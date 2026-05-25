Região Metropolitana do RS pode ter novo sistema de monitoramento climático

O objetivo da reunião foi debater ações integradas de prevenção, resposta e reconstrução diante dos próximos desafios climáticos enfrentados pelo Rio Grande do Sul. Pereira explicou que são feitas atualizações semanais no intuito de elaborar um acompanhamento meteorológico e reunir informações sobre o El Niño. Segundo ela, a previsão é de um El Niño mais forte e chuvas acima da média no Rio Grande do Sul, de forma que é necessário o acompanhamento para saber se as chuvas serão mais distribuídas ou concentradas em um período menor como em 2023 e 2024.
Neste sentido, a Granpal está em fase de formalização de um sistema de monitoramento climático disponível para os municípios da região metropolitana. O objetivo é que todos os municípios do Consórcio tenham acesso aos dados sobre o clima. Hoje apenas três possuem (Porto Alegre, Canoas e Guaíba). Martello também sugeriu a prorrogação do pagamento da dívida do Estado com o Governo Federal e que os municípios e o governo estadual já estruturem decretos preventivos.