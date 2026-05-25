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Publicada em 25 de Maio de 2026 às 18:49

Região Metropolitana do RS pode ter novo sistema de monitoramento climático

Presidente da entidade, Douglas Martello, quer criar central de dados sobre clima

Presidente da entidade, Douglas Martello, quer criar central de dados sobre clima

UffiziCom/Divulgação/Cidades
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Maria Vitória Marca
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O Rio Grande do Sul deve estar preparado na primavera, verão e início do outono de 2027 para o impacto do El Niño. O alerta foi feito pela climatologista Natalia Pereira, da Catavento Meteorologia e Meio Ambiente, durante o Encontro Metropolitano da Defesa Civil. O evento foi realizado nesta segunda-feira (25), pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), em Alvorada, conduzido pelo prefeito e presidente da Granpal, Douglas Martello, com a participação de prefeitos da região e dirigentes da Defesa Civil de cada localidade.

O objetivo da reunião foi debater ações integradas de prevenção, resposta e reconstrução diante dos próximos desafios climáticos enfrentados pelo Rio Grande do Sul. Pereira explicou que são feitas atualizações semanais no intuito de elaborar um acompanhamento meteorológico e reunir informações sobre o El Niño. Segundo ela, a previsão é de um El Niño mais forte e chuvas acima da média no Rio Grande do Sul, de forma que é necessário o acompanhamento para saber se as chuvas serão mais distribuídas ou concentradas em um período menor como em 2023 e 2024.
O Rio Grande do Sul deve estar preparado na primavera, verão e início do outono de 2027 para o impacto do El Niño. O alerta foi feito pela climatologista Natalia Pereira, da Catavento Meteorologia e Meio Ambiente, durante o Encontro Metropolitano da Defesa Civil. O evento foi realizado nesta segunda-feira (25), pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), em Alvorada, conduzido pelo prefeito e presidente da Granpal, Douglas Martello, com a participação de prefeitos da região e dirigentes da Defesa Civil de cada localidade.

O objetivo da reunião foi debater ações integradas de prevenção, resposta e reconstrução diante dos próximos desafios climáticos enfrentados pelo Rio Grande do Sul. Pereira explicou que são feitas atualizações semanais no intuito de elaborar um acompanhamento meteorológico e reunir informações sobre o El Niño. Segundo ela, a previsão é de um El Niño mais forte e chuvas acima da média no Rio Grande do Sul, de forma que é necessário o acompanhamento para saber se as chuvas serão mais distribuídas ou concentradas em um período menor como em 2023 e 2024.
O evento reuniu a Defesa Civil do Estado, a Secretaria de Reconstrução Gaúcha, e mais de 20 municípios da região metropolitana. Nele, Douglas Martello assegura que a Granpal realizou a criação de um sistema de monitoramento metropolitano para recolhimento de informações, assim como a proposta de um protocolo conjunto para melhor proteção e redução de danos nos municípios.

Neste sentido, a Granpal está em fase de formalização de um sistema de monitoramento climático disponível para os municípios da região metropolitana. O objetivo é que todos os municípios do Consórcio tenham acesso aos dados sobre o clima. Hoje apenas três possuem (Porto Alegre, Canoas e Guaíba). Martello também sugeriu a prorrogação do pagamento da dívida do Estado com o Governo Federal e que os municípios e o governo estadual já estruturem decretos preventivos.

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