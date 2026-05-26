Pavimentação da ERS-403 entre Cachoeira e Rio Pardo deve ser concluida este ano

A pavimentação da ERS-403, rodovia que liga os municípios de Rio Pardo e Cachoeira do Sul, está na reta final. A obra está com a maior parte do trajeto asfaltada, restando seis quilômetros para a conclusão total. A estimativa do governo do Estado é de que a obra seja 100% finalizada em 2026, entregando a rodovia totalmente pavimentada de ponta a ponta.
A pavimentação da rodovia é dividida em duas frentes principais. No Lote 1, no contrato atual, foram pavimentados quase 21 quilômetros de extensão a partir de Cachoeira do Sul em direção a Rio Pardo. Os trabalhos já foram totalmente concluídos e entregues à comunidade. No Lote 2, as frentes de trabalho e o maquinário se concentram no trecho remanescente de seis quilômetros.
Para o secretário de Logística e Transportes (Selt), Clóvis Magalhães, a conclusão do asfalto na ERS-403 representa a entrega de um compromisso histórico do governo do Estado com as comunidades locais. De 2019 até agora, já foram investidos mais de R$ 51 milhões na ligação regional. "Essa é mais do que uma obra de infraestrutura, é a concretização de um anseio muito antigo de toda a região. Estamos trabalhando com determinação para garantir que essa ligação regional seja plenamente concluída, impulsionando a economia, encurtando distâncias e melhorando a qualidade de vida de quem transita por aqui", destacou o secretário.
O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, ressaltou que o ritmo das atividades foi intensificado para garantir a entrega da via, mesmo após os desafios climáticos recentes. "Após as enchentes de 2024, nos segmentos já pavimentados, fizemos investimentos fundamentais para a recuperação das pontes que tiveram as cabeceiras danificadas e reconstituímos os trechos afetados. Retomamos a força total e, no momento, estamos com três frentes de trabalho atuando em ritmo acelerado", detalhou.
Sobre a etapa final, o diretor pontua os avanços técnicos: "Nos seis quilômetros que restam ser asfaltados no Lote 2, a drenagem já está totalmente concluída e a terraplenagem ultrapassa os 90%. Além disso, temos 60% da sub-base asfáltica pronta e a base já está em execução. É um esforço contínuo para entregarmos essa rodovia com a qualidade que a região precisa", afirmou Faustino.