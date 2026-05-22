Colégio Estadual Lemos Júnior, de Rio Grande, é homenageado na Assembleia Legislativa

Os 120 anos do do Colégio Estadual Lemos Júnior, da cidade de Rio Grande, no Sul do RS, foram tema de uma homenagem prestada nesta quinta-feira (21) durante o Grande Expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa.
O reconhecimento foi feito pelo deputado estadual riograndino Halley Lino, que pontuou que a escola é patrimônio imaterial da identidade coletiva de Rio Grande, e "símbolo da educação e orgulho dos riograndinos”.
Com a presença de representações dos estudantes, professores e diretoria do Colégio Estadual Lemos Júnior, o deputado Halley Lino discorreu sobre a relevância da educação de qualidade para a construção do futuro de crianças e jovens, repercutindo na comunidade e no seu desenvolvimento. “A educação é o melhor investimento que a sociedade pode fazer e a base indispensável para a construção de um mundo melhor”, afirmou, “é o valor que atravessa o tempo e vence gerações”, do filho do operário e do empresário que se alinham no mesmo patamar de dignidade, o que é proporcionado pela educação como política pública.
Lino também discorreu sobre os conceitos da educação defendidos por Paulo Freire. “Não se trata de depositar conteúdos, mas de promover um encontro vivo entre sujeitos que constroem o conhecimento, não estamos falando de preencher um frasco vazio, e sim de acender uma chama”. Para o parlamentar, educar é “formar consciência crítica, despertar vocações, fortalecer uma ética comprometida com o outro”.
“A escola pública, exemplificada pela trajetória do Lemos Junior, manifesta o poder transformador da educação de forma genuinamente democrática; ela é a porta de entrada para a cidadania plena”, destacando a importância de fortalecer a instituição “e garantir que o talento não seja sufocado pela pobreza e que a inteligência não seja desperdiçada pela falta de estrutura”, pontuou Lino.
Reconhecimento feito pelo deputado estadual Halley Lino teve a presenÃ§a de professores, estudantes e diretoria da escola
Fernando Gomes/ALRS/DivulgaÃ§Ã£o/Cidades
E aos alunos, avisou que “são herdeiros de uma linhagem de excelência, vocês carregam o nome de uma escola que honra a tradição, mas que nunca teve medo da inovação”, finalizou. “Como representantes do povo, temos o dever moral de garantir que o investimento na educação pública seja prioridade absoluta”, reafirmou.
O discurso do parlamentar foi acompanhado pela diretora do Lemos JúniorFabiane Corrales, a coordenadora da 18ª CRE, Luciana Silveira Dias, a líder estudantil Isabela Silveira, João Lavouro Silva, a diretora do CPERS Sindicato, Andrea Nunes da Rosa, e a vereadora Carinha Rocha.