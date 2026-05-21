Novo Hamburgo aumenta em 50% a abertura de novas empresas

A cidade de Novo Hamburgo registrou um crescimento expressivo na abertura de empresas nos primeiros meses de 2026. Os números consolidados apontam que o município alcançou um aumento de cerca de 50% em relação ao mesmo período de 2024. No primeiro trimestre deste ano, foram abertas 2.747 empresas em Novo Hamburgo. Em 2025, o número havia sido de 2.466 novos negócios no mesmo período. Já em 2024, o total foi de 1.838 empresas abertas entre janeiro e março.
Além do aumento no número de empresas, Novo Hamburgo também avançou na agilidade dos processos de abertura. Entre janeiro e novembro de 2024, o tempo médio para formalização de novos negócios era de 13 horas. Em novembro de 2025, o prazo caiu para apenas duas horas, resultado que colocou a cidade entre as mais ágeis do Rio Grande do Sul no processo de abertura empresarial.
O desempenho é atribuído a uma série de ações implementadas ao longo de 2025, especialmente na modernização de fluxos internos, simplificação de processos, fortalecimento do diálogo com entidades empresariais e o forte trabalho desenvolvido junto aos setores ligados ao segmento de inovação.
A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Daiana Monzon, destacou que os números refletem um trabalho construído em parceria com quem empreende na cidade. “Houve um esforço muito grande de modernização interna, mas principalmente de aproximação com as entidades, empresários e os setores ligados à inovação. Estamos ouvindo quem empreende, identificando gargalos e buscando soluções para tornar a cidade cada vez mais ágil e competitiva”, afirmou Daiana.
A partir deste segundo trimestre de 2026, um novo fator também deve contribuir para ampliar a atração de empresas de médio e grande porte para o município. Trata-se do InvestNH, programa iniciado no final do ano passado e que começa a ganhar força neste ano. O pacote reúne incentivos e estratégias voltadas à atração de investimentos, expansão industrial e fortalecimento econômico, buscando posicionar Novo Hamburgo na rota de grandes investidores e novos empreendimentos.