Artista transforma espaço urbano com mural em Estância Velha

A cidade de Estância Velha, no Vale do Sinos, está recebendo o primeiro mural cultural da cidade, que está sendo produzido no Pavilhão de Atividades Culturais Reinato Ênio Trein (PAC), no Centro. A obra, assinada pelo artista estanciense Feu Cardoso, reúne símbolos que representam eventos, tradições e aspectos da identidade cultural do município. A iniciativa é da prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, e tem previsão de que o trabalho seja concluído nos próximos dias.
Artista visual e arquiteto, Feu explica que a iniciativa surgiu do desejo de tornar os espaços urbanos mais acolhedores visualmente e aproximar a arte da comunidade. O mural foi pensado especialmente para homenagear as principais festas e tradições locais no principal espaço de eventos da cidade. Entre os elementos retratados estão referências ao Carnaval, à cultura gaúcha e ao Festival de Kerb. A obra também destaca a Feira do Livro, simbolizada por livros, e a Ruralfest, representada por um trator, valorizando manifestações culturais e eventos tradicionais de Estância Velha.
Segundo o artista, a produção do mural ocorre há cerca de três semanas, levando em consideração os períodos de chuva e as pausas provocadas pelo clima. Embora a maior parte do trabalho tenha sido realizada individualmente, Feu contou com o apoio de amigos e familiares durante o processo.
“Desenvolver um projeto na cidade onde cresci, se torna muito mais impactante. Sei que vai ser algo bom e diferente pro município”, comenta o artista após explicar que não é o seu primeiro trabalho com murais, pois já realizou uma obra na cidade de São Leopoldo. Para ele, o principal desafio está no traçado inicial da arte, especialmente na adaptação da escala e na tarefa de transformar em pintura a imagem concebida no papel e na imaginação.