Canoas inicia operação emergencial de tapa-buracos nas vias da cidade

Durante a ação, buracos com até 50 centímetros de diâmetro serão fechadas com asfalto frio. As equipes atuarão em pontos mapeados pelas subprefeituras, priorizando trechos com maior fluxo de veículos e locais que apresentam situações mais críticas em razão do desgaste do asfalto e dos impactos causados pelas chuvas.
“Estamos dando início a mais uma operação tapa-buracos com várias frentes de trabalho atuando do lado Leste e Oeste da cidade. É um serviço emergencial, com asfalto frio, mas que dá um resultado muito positivo, fechando pequenos buracos e melhorando a qualidade da mobilidade urbana da cidade. Na primeira semana de junho devemos ter um novo contrato para tapa-buracos com asfalto quente, para, aí sim, trabalharmos na repavimentação de ruas com problemas maiores”, pontua o secretário de Obras e Reconstrução, Guido Bamberg.
No começo da operação, uma das localidades atendidas foi o bairro Guajuviras. Subprefeito do bairro, André Farias destacou a importância da iniciativa. “A subprefeitura mapeou as áreas com problemas de buracos no bairro e passamos para a Secretaria de Obras, que hoje veio aqui com o material para realizar este serviço que vai melhorar muito as ruas do Guajuviras”, comenta.