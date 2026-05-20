Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesServiços

Publicada em 20 de Maio de 2026 às 18:39

Canoas inicia operação emergencial de tapa-buracos nas vias da cidade

Buracos com até 50 centímetros de diâmetro serão fechadas com asfalto frio

Buracos com até 50 centímetros de diâmetro serão fechadas com asfalto frio

BRUNO OURIQUE/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
Jornal Cidades
A prefeitura de Canoas iniciou, nesta quarta-feira (20), uma operação emergencial de tapa-buracos para recuperar vias danificadas em diferentes regiões do município. A força-tarefa, organizada pela Secretaria de Obras e Reconstrução, em parceria com as subprefeituras e secretarias distritais, vai abranger todos os bairros da cidade, com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.

Durante a ação, buracos com até 50 centímetros de diâmetro serão fechadas com asfalto frio. As equipes atuarão em pontos mapeados pelas subprefeituras, priorizando trechos com maior fluxo de veículos e locais que apresentam situações mais críticas em razão do desgaste do asfalto e dos impactos causados pelas chuvas.
A prefeitura de Canoas iniciou, nesta quarta-feira (20), uma operação emergencial de tapa-buracos para recuperar vias danificadas em diferentes regiões do município. A força-tarefa, organizada pela Secretaria de Obras e Reconstrução, em parceria com as subprefeituras e secretarias distritais, vai abranger todos os bairros da cidade, com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.

Durante a ação, buracos com até 50 centímetros de diâmetro serão fechadas com asfalto frio. As equipes atuarão em pontos mapeados pelas subprefeituras, priorizando trechos com maior fluxo de veículos e locais que apresentam situações mais críticas em razão do desgaste do asfalto e dos impactos causados pelas chuvas.
• LEIA TAMBÉM: Canoas busca governo federal para obra de elevação da linha do Trensurb

“Estamos dando início a mais uma operação tapa-buracos com várias frentes de trabalho atuando do lado Leste e Oeste da cidade. É um serviço emergencial, com asfalto frio, mas que dá um resultado muito positivo, fechando pequenos buracos e melhorando a qualidade da mobilidade urbana da cidade. Na primeira semana de junho devemos ter um novo contrato para tapa-buracos com asfalto quente, para, aí sim, trabalharmos na repavimentação de ruas com problemas maiores”, pontua o secretário de Obras e Reconstrução, Guido Bamberg.

No começo da operação, uma das localidades atendidas foi o bairro Guajuviras. Subprefeito do bairro, André Farias destacou a importância da iniciativa. “A subprefeitura mapeou as áreas com problemas de buracos no bairro e passamos para a Secretaria de Obras, que hoje veio aqui com o material para realizar este serviço que vai melhorar muito as ruas do Guajuviras”, comenta. 

Notícias relacionadas