Cônsul geral da Alemanha faz visita ao município de Taquara

O Cônsul-geral da Alemanha para o Sul do Brasil, Marc Bogdahn, esteve em Taquara nesta terça-feira (19), 19 de maio, em mais uma visita institucional ao município. Acompanhado de Malte Hermsteiner, que realiza intercâmbio no Brasil. A agenda incluiu visitas à Casa Vidal e à Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato (Cimol) com o objetivo de fortalecer os vínculos entre o município e o consulado, que fica sediado em Porto Alegre, além de alinhar futuras ações e parcerias que deverão ser desenvolvidas futuramente.
Marc Bogdahn atua como cônsul-geral em Porto Alegre desde agosto de 2023 e já havia visitado Taquara pela primeira vez em fevereiro de 2024. Durante a passagem pelo município, destacou a satisfação em retornar à cidade e conhecer mais de perto os espaços culturais e educacionais locais. “Estou muito feliz em conhecer a Casa Vidal e o Cimol. Tudo é ainda melhor do que eu esperava. A relação de Taquara com a Alemanha é bastante forte devido à imigração alemã nesta região, e isso se percebe na arquitetura, nas peças expostas no museu e especialmente nos moradores. Há muitos vínculos com a cultura alemã e isso é muito gratificante”, afirmou o cônsul.
Segundo o secretário de Orçamento e Finanças, Douglas Kaiser, a aproximação entre Taquara e instituições ligadas à Alemanha teve início em 2022 e vem gerando importantes conexões culturais e institucionais. “Já realizamos diversas ações em conjunto com entidades ligadas à Alemanha aqui na cidade, como o próprio Consulado Geral, o Instituto Goethe e a Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul. A partir dessa aproximação, conseguimos trazer mostras de filmes, exposições, visitas de empresas e outras iniciativas culturais sem custos para o município, fortalecendo esse intercâmbio”, destacou.
Kaiser ressaltou ainda que o principal propósito da parceria é ampliar as possibilidades de cooperação e dar visibilidade às potencialidades de Taquara. “A ideia é que Taquara seja reconhecida pelas suas características, sua cultura, educação e potencialidades, criando pontes para futuras parcerias e oportunidades junto a instituições alemãs, tanto no Brasil quanto no exterior”, completou.