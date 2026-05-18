Estrela vai investir R$ 36 milhões para construção de escolas

O município de Estrela assinou o início das obras de seis escolas da rede municipal. O ato ocorreu no Auditório da Prefeitura e marcou o começo da execução dos projetos das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) Raio de Sol, no bairro Boa União; Criança Feliz, no Costão; Arroio do Ouro e Pingo de Gente, no distrito de Delfina; Cantinho do Lar, na Linha Lenz; além da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Leo Joas, no Loteamento Life Costão. O investimento é de aproximadamente R$ 36 milhões, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e a previsão contratual estabelece prazo de 240 dias para conclusão das obras.
O secretário nacional de Apoio à Reconstrução, Ramon de Jesus ressaltou o envolvimento direto do governo federal no acompanhamento das demandas dos municípios atingidos pelas enchentes e destacou Estrela como referência nacional na condução do processo de reconstrução. “Estrela é um case nacional de exemplo de reconstrução”, afirma.
Conforme a prefeita Carine Schwingel, o trabalho técnico e institucional realizado junto ao FNDE foi decisivo para garantir a continuidade dos projetos iniciados ainda na gestão anterior. Segundo ela, houve necessidade de adequações relacionadas aos terrenos destinados às novas unidades, o que exigiu ajustes e reestruturações documentais até a liberação definitiva das obras. “Foi um trabalho forte para que os processos fossem concluídos, pois os projetos haviam sido iniciados no governo anterior, mas os terrenos onde seriam feitas as construções precisavam passar por adequações e ajustes. É uma grande conquista contar com estas seis escolas”, observa.
O município já trabalha na finalização de outros quatro projetos, ampliando para 10 o total de novas unidades previstas dentro do processo de reconstrução da rede municipal de ensino. Além do impacto estrutural, as novas escolas representam um dos maiores investimentos já realizados na educação municipal em Estrela dentro de um único pacote de obras. As unidades atenderão diferentes regiões de Estrela, ampliando a capacidade de atendimento da educação infantil e fortalecendo a estrutura da rede municipal de ensino.