Mostra Sesc de Cinema movimenta Uruguaiana durante a semana

De 18 a 22 de maio, o Sesc Uruguaiana (rua Flores da Cunha, 1984) recebe a 2ª Mostra Sesc de Cinema, iniciativa que busca valorizar e dar visibilidade à produção audiovisual local. Com entrada gratuita, a programação reúne cinco filmes de diretores da cidade, contemplando diferentes gêneros como aventura, ficção, drama e documentário. Além das exibições, a programação inclui atividades formativas e momentos de diálogo com o público, ampliando o acesso e a reflexão sobre o cinema produzido na região.
Na segunda-feira (18), às 9h, o filme “Uma Aventura na Biblioteca”, dirigido por Douglas Pereira, abre a mostra. A narrativa acompanha um grupo de crianças que, durante um castigo em uma antiga biblioteca, descobre que personagens clássicos da literatura passam a ganhar vida fora dos livros. Na terça-feira (19), às 14h30, será exibido o documentário “O Homem que Mudou Uruguaiana”, de Pedro Duarte, que revisita um episódio marcante da história da cidade nos anos 1980, quando a chegada massiva de estrangeiros alterou profundamente sua dinâmica social e econômica.
No dia 20, às 19h30, o público poderá assistir a “Trapo”, de João Chimendes. A obra acompanha Leo, que precisa lidar com a ausência de Manu e encontrar uma solução inesperada para seguir em frente. Na quinta-feira (21), às 9h, será exibido o documentário “Hip Hop nas Escolas: Entre Grades e Calçadas”, dirigido por Mano Ordai. O filme aborda trajetórias marcadas por adversidades e mostra como o hip hop se transforma em ferramenta de educação e transformação social.
Encerrando a mostra, na sexta-feira (22), às 19h30, será apresentado o filme “Lugar do Lixo”, de João Guerra, que retrata a realidade de dois personagens que passam a sobreviver como catadores após uma perda familiar. Na sequência, às 20h, ocorre o bate-papo com os diretores convidados. Além das exibições, nos dias 19 e 20 de maio, das 8h30 às 10h30, será realizado um workshop de roteiro criativo com o roteirista João Guerra, com vagas limitadas e inscrições prévias.