Livro conta história de comunidade atingida por enchente em Estrela

A produção científica desenvolvida na Univates resultou no lançamento de uma obra que investiga a habitação e a permanência de moradores em áreas inundáveis do Vale do Taquari. O livro “Uma outra Estrela: a habitação e a permanência de pessoas em áreas inundáveis”, do pesquisador estrelense Jandiro Adriano Koch, deriva de sua dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento da instituição, posteriormente ampliada com novas investigações documentais e trabalho de campo. A publicação, editada pela Editora Libélula foi distribuída gratuitamente para escolas do município, bibliotecas e imprensa regional, bem como para moradores da comunidade pesquisada.
A obra tem como eixo condutor a história da comunidade conhecida como Pinguela, localizada no município de Estrela, território historicamente marcado pela vulnerabilidade socioambiental e por recorrentes episódios de inundação associados ao rio Taquari. A pesquisa foi iniciada antes das enchentes que atingiram o Vale do Taquari em 2023 e 2024, mas seu desenvolvimento foi diretamente impactado pelos eventos climáticos, que dispersaram moradores e atingiram acervos documentais importantes para a pesquisa, incluindo arquivos públicos e coleções históricas locais. Ainda assim, com a colaboração direta das famílias residentes, foi possível reconstituir parte substancial da trajetória de ocupação do território.
“Apesar de remeter diretamente ao município de Estrela, tendo como foco a Pinguela, uma intenção pujante para o trabalho foi a de se tornar uma inspiração, para outros pesquisadores, para que possam estender olhares semelhantes para outros espaços do Vale do Taquari”, explica Jandiro. “A região ainda se mostra carente em análises complexas quanto aos seus processos de formação, que, muitas vezes, foram desiguais entre grupos humanos diversos”, detalha o autor.
Sob orientação da professora Neli Teresinha Galarce Machado, a investigação adotou abordagem multidimensional para compreender os processos de habitação em áreas de risco, incorporando variáveis históricas, socioeconômicas, ambientais, étnicas e de gênero. A análise indicou que a permanência da população em territórios vulneráveis não pode ser explicada exclusivamente pela condição de pobreza, sendo resultado de uma conformação multifatorial, na qual se articulam vínculos comunitários, proximidade com locais de trabalho, ausência de alternativas habitacionais e dinâmicas históricas de ocupação urbana, que não podem ser desatreladas dos estudos nas áreas de etnia e gênero.
O estudo também implicou a reinterpretação da história do município, tradicionalmente centrada em narrativas político-administrativas e na atuação de elites econômicas, já que a pesquisa buscou deslocar esse eixo interpretativo, incorporando experiências de grupos historicamente marginalizados e evidenciando a formação de aglomerados vulnerabilizados ao longo do processo de urbanização, entre eles Marmitt, Cantão, Chácara da Prefeitura, Moinhos e a própria Pinguela.