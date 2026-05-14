Trânsito na região do Viaduto da Metrovel sofrerá alterações em Canoas

Motoristas que circulam pela BR-116, em Canoas, devem ficar atentos às alterações no trânsito previstas para as próximas semanas na região do Viaduto da Metrovel. As mudanças ocorrerão em função da montagem de vigas da obra de alargamento do viaduto existente, executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
As intervenções ocorrerão em diferentes datas e horários, com bloqueios parciais e totais em vias laterais, alças de retorno e rotatórias da região. Na terça-feira (19), entre 20h e 5h, está previsto o bloqueio da via lateral da BR-116 (avenida Getúlio Vargas), no sentido Capital-interior, no trecho entre a rua General Salustiano e a rua Sete Povos. Ao mesmo tempo, haverá bloqueio da alça de retorno livre no sentido ao contrário.
Já na segunda-feira (25), das 21h às 5h, ocorrerá o bloqueio total da rotatória central em duas etapas. Inicialmente, será interditado o sentido avenida Inconfidência em direção à avenida Dr. Barcelos (leste-oeste), com duração estimada de três horas. Após a liberação do trecho, será realizado o bloqueio no sentido contrário, da avenida Dr. Barcelos para a avenida Inconfidência. Durante este período, também haverá estreitamento de pista no sentido Capital-interior da via principal da BR-116.
Na sexta-feira (29), entre 20h e 5h, está programado o bloqueio da via lateral da BR-116 (avenida Getúlio Vargas), no sentido Interior-capital, entre a avenida Inconfidência e a rua Leopoldino Castro de Mattos. Simultaneamente, ocorrerá o bloqueio da alça de retorno livre no sentido Capital, além de estreitamento de pista no sentido Interior-capital da via principal da rodovia.
O DNIT informa ainda que, em todas as datas previstas, entre 23h e 5h do dia seguinte, poderão ocorrer bloqueios totais de até 20 minutos na pista principal da BR-116, em ambos os sentidos.