Canoas irá retomar uso de radares móveis após alta nos acidentes

A prefeitura de Canoas vai voltar a utilizar radares móveis para fiscalizar a velocidade nas vias da cidade ainda neste mês de janeiro. A decisão foi tomada após a engenharia de tráfego identificar aumento no número de acidentes e mortes no trânsito, num período em que o município estava sem esse tipo de fiscalização por entraves no processo de licitação dos equipamentos.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), a interrupção do uso dos radares em 2025 ocorreu porque o contrato anterior foi encerrado antes da conclusão de uma nova licitação. Com os ajustes administrativos e jurídicos, a prefeitura agora prepara uma nova contratação e, até lá, utilizará equipamentos cedidos por cidades vizinhas para retomar a fiscalização.

O prefeito Airton Souza afirma que a medida responde a um agravamento recente do cenário viário. “O contrato anterior terminou e, até a nova licitação, ficamos sem fiscalização. Mas houve aumento nos acidentes. Só em dezembro, tivemos quatro mortes no trânsito em Canoas. Por isso, vamos retomar os radares móveis. O objetivo não é arrecadar, mas reduzir a velocidade e salvar vidas”, disse.

Levantamentos técnicos da engenharia de tráfego indicam crescimento nas ocorrências em vias urbanas, o que levou a SMMU a mapear pontos críticos que passarão a ser monitorados. Os locais e datas de início da operação ainda não foram divulgados, mas a prefeitura afirma que a fiscalização começa ao longo de janeiro.

Para o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Marcos Melchior, a retomada dos radares está ligada diretamente à gravidade dos acidentes. “Os estudos mostram que a velocidade é o principal fator para mortes ou lesões graves no trânsito. A fiscalização tem o papel de proteger vidas. Quem anda corretamente vai entender e apoiar essa medida”, afirmou.