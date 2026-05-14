Custo com novos pedágios pode subir até 413% para alunos da Feevale

A CPI dos Contratos de Concessão de Rodovias Estaduais, presidida pelo deputado Paparico Bacchi (PL), ouviu o depoimento do reitor da Feevale, José Paulo da Rosa. Ele apresentou aos deputados um estudo sobre o impacto do Projeto do Bloco I sobre cerca de 1.400 alunos da universidade, moradores 12 municípios das regiões do Vale do Sinos, Paranhana e Serra.
De acordo com o levantamento que envolveu estudantes oriundos de Araricá, Canela, Gramado, Igrejinha, Nova Hartz, Nova Petrópolis, Parobé, Riozinho, Rolante, Sapiranga, Taquara e Três Coroas, o aumento dos gastos com o pagamento de pedágios poderá ultrapassar 400% em alguns casos. Atualmente, esses estudantes precisam pagar em Campo Bom, onde a tarifa é de R$ 3,25, e entre Gramado e Três Coroas, onde o valor é de RS 7,10. Assim, quem se desloca três vezes por semana até a Feevale e passa pelo pedágio de Campo Bom gasta R$ 19,50. Já quem vem de Gramado desembolsa R$ 62,00 semanalmente.
Com o projeto do Bloco I, serão implantados 23 pórticos free flow na região, oito dos quais terão impacto direto nos gastos de quem estuda na universidade localizada em Novo Hamburgo. Estudantes que moram em Três Coroas, por exemplo, passarão a pagar R$ 33,36 por dia, representando um aumento de 413%. Já os estudantes de Canela passarão de R$ 20,70 por dia para R$ 42,00, e os de Araricá passarão de R$ 6,50 para R$ 18,64.
O projeto de concesso que o governo pretende implantar na região, segundo o reitor, produzirá um impacto de 17% a 39% no custo mensal dos gastos com a universidade, que em média é de R$ 1.400. Segundo ele, a proposta poderá reduzir o número de estudantes presenciais e afetar o ambiente de negócios no Rio Grande do Sul, que exige cada vez mais investimentos em educação e tecnologia.
O relator da CPI, deputado Miguel Rossetto (PT), disse que o estudo da Feevale é o primeiro que a comissão recebe sobre o aumento do custo logístico do projeto de pedágios do governo do Estado no setor educacional de uma região. O parlamentar afirmou ainda que o Executivo deve à sociedade gaúcha um estudo sobre o custo socioeconômico do projeto que pretende implantar. “O que temos até agora é uma tragédia, representada por tarifas altas e obras que não são entregues”, sintetizou Rossetto.