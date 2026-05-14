Custo com novos pedágios pode subir até 413% para alunos da Feevale

A CPI dos Contratos de Concessão de Rodovias Estaduais, presidida pelo deputado Paparico Bacchi (PL), ouviu o depoimento do reitor da Feevale, José Paulo da Rosa. Ele apresentou aos deputados um estudo sobre o impacto do Projeto do Bloco I sobre cerca de 1.400 alunos da universidade, moradores 12 municípios das regiões do Vale do Sinos, Paranhana e Serra.

De acordo com o levantamento que envolveu estudantes oriundos de Araricá, Canela, Gramado, Igrejinha, Nova Hartz, Nova Petrópolis, Parobé, Riozinho, Rolante, Sapiranga, Taquara e Três Coroas, o aumento dos gastos com o pagamento de pedágios poderá ultrapassar 400% em alguns casos. Atualmente, esses estudantes precisam pagar em Campo Bom, onde a tarifa é de R$ 3,25, e entre Gramado e Três Coroas, onde o valor é de RS 7,10. Assim, quem se desloca três vezes por semana até a Feevale e passa pelo pedágio de Campo Bom gasta R$ 19,50. Já quem vem de Gramado desembolsa R$ 62,00 semanalmente.

Com o projeto do Bloco I, serão implantados 23 pórticos free flow na região representando um aumento de 413%. Já os estudantes de Canela passarão de R$ 20,70 por dia para R$ 42,00, e os de Araricá passarão de R$ 6,50 para R$ 18,64. , oito dos quais terão impacto direto nos gastos de quem estuda na universidade localizada em Novo Hamburgo. Estudantes que moram em Três Coroas, por exemplo, passarão a pagar R$ 33,36 por dia,. Já os estudantes de Canela passarão de R$ 20,70 por dia para R$ 42,00, e os de Araricá passarão de R$ 6,50 para R$ 18,64.

O projeto de concesso que o governo pretende implantar na região, segundo o reitor, produzirá um impacto de 17% a 39% no custo mensal dos gastos com a universidade, que em média é de R$ 1.400. Segundo ele, a proposta poderá reduzir o número de estudantes presenciais e afetar o ambiente de negócios no Rio Grande do Sul, que exige cada vez mais investimentos em educação e tecnologia.