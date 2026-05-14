Serafina Corrêa inaugura monumento em alusão aos italianos

Em maio de 2025, o Rio Grande do Sul comemorou os 150 anos de imigração italiana. Em homenagem à data, o município de Serafina Corrêa inaugura, nesta sexta-feira (15) um novo monumento. O município, que fica na região da Serra, é considerado a capital nacional do Talian, língua que surgiu devido à mistura de dialetos italianos da região do Vêneto, na Itália.

A nova construção, entretanto, não é a primeira a referenciar as origens da cidade. O monumento La Nave Degli Immigranti, no Centro de Serafina Côrrea, ilustra a vinda dos imigrantes ao Brasil. A nova escultura busca ser mais do que uma referência aos antepassados, mas uma forma de incentivar o turismo no município.

A iniciativa surgiu na Câmara de Vereadores, em novembro, durante a indicação das emendas impositivas. Na época foi realizada uma parceria entre o Legislativo e Executivo municipal. Enquanto a Casa Legislativa arcou com o investimento da obra - por meio das emendas - foi o Executivo que acompanhou e viabilizou a construção. No total, o custo do monumento foi de R$ 42 mil.

A escultura foi desenvolvida pelo artista plástico Thoy Maciel, de Bento Gonçalves, e retrata um casal de imigrantes italianos chegando à região. O homem carrega uma mala nas mãos e a mulher segura uma criança nos braços, a fim de representar a busca de um futuro melhor pelos imigrantes e o legado deixado por eles no Estado.

A obra para o monumento iniciou em dezembro. A escultura ficará no Largo da prefeitura, na mesma quadra do La Nave Degli Immigranti e do hotel Via Gênova, dois pontos turísticos importantes da cidade, o objetivo é trazer mais um atrativo turístico para a pequena cidade da Serra Gaúcha. "Hoje, temos uma associação do turismo de Serafina Corrêa, que está fazendo um trabalho com agências de turismo e entidades para que possamos colocar o município em um patamar cada vez mais alto nesse quesito, assim como enaltece a nossa cultura e deixa um legado para nossa comunidade", afirma o prefeito do município, Daniel Morandi.

Para a presidente da Câmara de Vereadores e uma das idealizadoras do projeto, Lucimar Zarpelon, a construção do monumento é uma forma de homenagear toda a região da Serra Gaúcha e o seu destaque dentro do Estado. "Nós reconhecemos a importância da imigração italiana no Rio Grande do Sul e principalmente para a Serafina Corrêa. Os descendentes de italianos vieram para cá com vontade de crescer e isso reflete na Serra Gaúcha mesmo depois de 150 anos", afirma.

A inauguração acontece às 19h, em frente ao novo monumento. A solenidade contará com apresentações culturais que procuram unir a origem italiana do município à cultura gaúcha. Durante a noite, os dois Centros de Tradições Gaúchas (CTG) irão se apresentar, o Sinuelo da Serra e o Galpão da Saudade. O grupo musical Taliani Dei Monti, que possui repertório de músicas apenas em italiano, também irá participar. O evento será fechado para convidados e autoridades públicas do Estado e do município.