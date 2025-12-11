Monumento ao Imigrante de Caxias do Sul será restaurado

A Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Associação Cultural Miseri Coloni e a Secretaria Municipal da Cultura realizaram o lançamento oficial das obras da primeira etapa de restauro do Monumento Nacional ao Imigrante. Inaugurado em 1954 e tombado como patrimônio histórico de Caxias do Sul, o monumento abriga esculturas de Antônio Caringi, um obelisco com relevos alusivos à chegada e ao trabalho dos imigrantes, e uma cripta museológica dedicada à pluralidade étnica e à valorização da mulher.

Após anos de exposição às intempéries, foram identificadas patologias como infiltrações, salinização dos mármores internos, abaulamentos do piso de basalto, deterioração das lajes e danos decorrentes da umidade. A partir de segunda-feira (15), o espaço será fechado ao público para organização interna do acervo, já que a reforma terá início em janeiro e com previsão de entrega no segundo semestre de 2026. A segunda etapa acontecerá em um novo projeto está prevista para o próximo ano e irá contemplar a estrutura interna.

De acordo com o projeto arquitetônico e de engenharia apresentado pela equipe técnica, esta fase contemplará a execução de uma galeria de ventilação e drenagem, permitindo o direcionamento adequado das águas pluviais e a ventilação das alvenarias da cripta, construção da base estrutural que receberá, na etapa seguinte, o elevador de acessibilidade, remoção e reassentamento das pedras originais de basalto para implantação de sistema de impermeabilização, preservando materiais e traçado históricos, restauração do sistema original de ventilação das claraboias, favorecendo a conservação preventiva do ambiente museológico, além de ações educativas e culturais, incluindo concurso cultural com visita guiada, 15 sessões teatrais alusivas aos 150 anos da imigração italiana e acesso gratuito do público ao Monumento e às atividades.

A presidente da Associação Cultural Miseri Coloni, Magali Quadros, ressaltou a importância simbólica do local ao afirmar que “mais do que um cartão postal, este monumento é um símbolo maior de Caxias do Sul, um espaço de memória, de reflexão e de encontro com a nossa própria história. Restaurá-lo é um gesto de respeito não apenas ao nosso passado, mas ao futuro que desejamos construir”, complementou.

A primeira etapa está aprovada no Pró-Cultura RS (LIC) e conta com valor total de R$ 1.987 milhão, além de contrapartida de R$ 872 mil da prefeitura, totalizando R$ 2.859 milhões, destinados somente à execução da primeira etapa, sem incluir os investimentos previstos para as fases seguintes