Museu do Trem reabre em São Leopoldo após restauro

O Museu do Trem de São Leopoldo será reinaugurado pela prefeitura de São Leopoldo nesta quarta-feira (26), data em que a instituição museológica celebra 49 anos da sua fundação. A atividade iniciará às 19h, com a reabertura do prédio da estação que passou por restauro.

O secretário de Cultura e Relações Internacionais, Geison Freitas, pontua que a obra envolveu a recuperação da estrutura, do telhado, da fachada, das esquadrias e da plataforma. Na parte interna do prédio, foram restauradas peças do acervo, mobiliário histórico e elementos que ajudam a contar como era o funcionamento da estação no passado. “Também modernizamos o museu com iluminação adequada, acessibilidade completa e novos sistemas de segurança”, ressalta.

Geison Freitas destaca que a reinauguração do Museu do Trem é um momento muito especial para São Leopoldo. “O restauro da antiga estação ferroviária devolve à cidade um espaço que faz parte da nossa história e da memória de tantas famílias leopoldenses. Foi um trabalho feito com muito cuidado, respeitando cada detalhe da arquitetura original e garantindo que esse patrimônio continue vivo para as próximas gerações”, afirma.

A estação, atual sede do Museu, foi a primeira construída no Rio Grande do Sul, ligando São Leopoldo a Porto Alegre. As obras do restauro deste espaço foram realizadas no período de abril a outubro de 2025, sob coordenação da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Internacionais (Secult), órgão ao qual o museu é vinculado. O investimento total para a obra é de R$ 823 mil.

O Museu do Trem está localizado no centro de São Leopoldo, e mantém o acervo sob a guarda do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e aos cuidados da prefeitura de São Leopoldo. O sítio histórico é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual (Iphae). No local encontra-se parte do acervo da extinta Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS)/ Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA).

O público visitante poderá conhecer um pouco da trajetória da ferrovia no Rio Grande do Sul através da exposição, cuja narrativa destaca a história da estrada de ferro no RS e a linha do tempo com as datas de inauguração da estação da linha Porto Alegre-Canela, a importância dos meios de comunicação e sinalização e além disso, enfatiza a contribuição dos serviços feitos pelos ferroviários para as comunidades por onde o trem passou. Toda esta história está sendo contada por meio de painéis, objetos, imagens e áudios e pode ser conferida com a reabertura do museu.