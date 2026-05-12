Novo Hamburgo tem 289 vagas em cursos que oferecem bolsa auxílio

Quem está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho ainda pode garantir vaga no programa RS Qualificação – Recomeçar, que segue com inscrições abertas em Novo Hamburgo até o dia 3 de junho. A iniciativa oferece cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas da indústria, comércio e serviços, além de bolsa-auxílio de até R$ 1,5 mil para os participantes que concluírem os cursos.
Ao todo, são 289 vagas em cursos ministrados pelo Senac e pelo Senai, com formações voltadas às demandas atuais do mercado de trabalho local. Os cursos têm cargas horárias entre 40 e 80 horas, e os alunos recebem auxílio financeiro de R$ 750 para cursos de 40 horas e R$ 1,5 mil para cursos de 80 horas.
O programa busca ampliar as chances de empregabilidade da população, oferecendo capacitação gratuita para quem deseja ingressar no mercado de trabalho, mudar de área ou se recolocar profissionalmente. Podem participar pessoas a partir dos 16 anos. O edital prevê prioridade para desempregados, desocupados e pessoas inscritas no CadÚnico, além de atenção especial às mulheres chefes de família, com meta de ocupação de 50% das vagas.
Quem possui CadÚnico deve apresentar comprovante de inscrição, documento com foto e carteira de trabalho. Já quem não possui cadastro deve levar documento com foto, carteira de trabalho e comprovante de residência. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados pelo responsável legal.
As inscrições podem ser feitas presencialmente no Espaço Cultural Albano Hartz, das 9h30 às 16h30, até o dia 3, ou de forma on-line (até 31 de maio). Como o preenchimento das vagas ocorre por ordem de inscrição, a orientação é que os interessados façam antes do prazo final.