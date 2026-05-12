Prefeitura de Taquara investe R$ 813 mil em escavadeira

Além da operação na saibreira, a máquina também poderá ser utilizada em diferentes frentes de trabalho no município, como limpeza de arroios, abertura e manutenção de valos, serviços em galerias e apoio em intervenções em pontes. De acordo com a prefeitura, a aquisição busca ampliar a capacidade de atendimento das demandas relacionadas à infraestrutura rural e urbana, além de oferecer suporte às equipes em serviços de manutenção e recuperação de áreas atingidas por problemas de drenagem.
A prefeita Sirlei Silveira destacou que o novo equipamento irá auxiliar no atendimento das demandas do município. “É um equipamento que vai atuar diretamente na extração de saibro, fortalecendo a manutenção das estradas, mas que também poderá ser utilizado em outras ações importantes, como limpeza de arroios, galerias e pontes, contribuindo para o trabalho das equipes em diferentes regiões de Taquara”, afirmou.