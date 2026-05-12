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Publicada em 12 de Maio de 2026 às 18:05

Prefeitura de Taquara investe R$ 813 mil em escavadeira

O equipamento foi adquirido com investimento próprio de R$ 813 mil

O equipamento foi adquirido com investimento próprio de R$ 813 mil

Jauri Belmonte/Prefeitura de Taquara/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
A prefeitura de Taquara adquiriu uma escavadeira hidráulica de 22 toneladas para reforçar os trabalhos realizados pela Secretaria de Obras e Serviços. O equipamento foi adquirido com investimento próprio de R$ 813 mil e atuará principalmente na saibreira municipal, utilizada para extração de saibro empregado em estradas e outros serviços.

Além da operação na saibreira, a máquina também poderá ser utilizada em diferentes frentes de trabalho no município, como limpeza de arroios, abertura e manutenção de valos, serviços em galerias e apoio em intervenções em pontes. De acordo com a prefeitura, a aquisição busca ampliar a capacidade de atendimento das demandas relacionadas à infraestrutura rural e urbana, além de oferecer suporte às equipes em serviços de manutenção e recuperação de áreas atingidas por problemas de drenagem.
A prefeitura de Taquara adquiriu uma escavadeira hidráulica de 22 toneladas para reforçar os trabalhos realizados pela Secretaria de Obras e Serviços. O equipamento foi adquirido com investimento próprio de R$ 813 mil e atuará principalmente na saibreira municipal, utilizada para extração de saibro empregado em estradas e outros serviços.

Além da operação na saibreira, a máquina também poderá ser utilizada em diferentes frentes de trabalho no município, como limpeza de arroios, abertura e manutenção de valos, serviços em galerias e apoio em intervenções em pontes. De acordo com a prefeitura, a aquisição busca ampliar a capacidade de atendimento das demandas relacionadas à infraestrutura rural e urbana, além de oferecer suporte às equipes em serviços de manutenção e recuperação de áreas atingidas por problemas de drenagem.
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A prefeita Sirlei Silveira destacou que o novo equipamento irá auxiliar no atendimento das demandas do município. “É um equipamento que vai atuar diretamente na extração de saibro, fortalecendo a manutenção das estradas, mas que também poderá ser utilizado em outras ações importantes, como limpeza de arroios, galerias e pontes, contribuindo para o trabalho das equipes em diferentes regiões de Taquara”, afirmou.

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