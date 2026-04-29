Ponte de Ferro em General Câmara sofre com deterioração

A prefeitura de General Câmara voltou a cobrar providências imediatas para a recuperação da conhecida Ponte de Ferro, no Arroio Taquari-Mirim, que liga a cidade à vizinha Venâncio Aires. A solicitação reforça o pedido já realizado no início de abril ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), autarquia responsável pela manutenção da estrutura.

De acordo com o relato encaminhado ao órgão responsável, a ponte apresenta buracos no madeiramento, o que tem gerado insegurança e risco constante para quem utiliza a via. A situação é ainda mais preocupante pelo fato de o local ser amplamente utilizado tanto por moradores quanto para o transporte de cargas agrícolas, sendo essencial para a economia e mobilidade da região.

Recentemente, foi constatada uma deterioração ainda mais avançada da estrutura de madeira, elevando o risco de acidentes. Durante vistoria realizada na quarta-feira (29), foram registrados novos danos, evidenciando a importância da intervenção no local. De acordo com o prefeito, Marcio Brandão, é urgente que medidas sejam tomadas para evitar acidentes graves no local.

Diante da falta de solução até o momento e do agravamento da situação, o município reforça o pedido para que a manutenção seja executada com urgência, evitando o aumento dos danos e prevenindo possíveis acidentes graves. A prefeitura afirma que segue acompanhando o caso e cobrando uma resposta efetiva, visando garantir a segurança da população e a plena trafegabilidade da via.