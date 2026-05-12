Campanha Gaúcha reforça identidade regional com livro técnico sobre vinhos

Em comemoração aos seis anos da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha, a Embrapa lançou a obra "Campanha Gaúcha: Indicação Geográfica de Vinhos", uma publicação técnico-científica que reúne, de forma inédita e sistematizada, os fundamentos da região como Indicação de Procedência (IP) de vinhos. A publicação está disponível gratuitamente em formato digital no portal da Embrapa.

O livro é resultado de pesquisas de especialistas de diferentes instituições e foi coordenado pela Embrapa Uva e Vinho. A obra aborda a produção de vinho na Campanha Gaúcha, no sudoeste do Rio Grande do Sul, e como acontece a Indicação Geográfica (IG).

Para Jorge Tonietto, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho que liderou o processo de estruturação da Indicação de Procedência da Campanha Gaúcha, a obra demonstra como a região se posiciona como um importante território no cenário vitivinícola nacional e internacional. Já a presidente da Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha, Rosana Wagner, acredita que mais do que um registro técnico, a publicação reconhece e legitima o esforço de tantos produtores que acreditaram no potencial da região. Para ambos, o livro apresenta uma abordagem integrada que conecta o vinho com os fatores naturais, humanos e simbólicos do território.

A primeira parte da obra apresenta o processo de estruturação da Indicação Geográfica, desde a demanda dos produtores até a delimitação oficial da área. Na sequência, ele aprofunda a análise do contexto geográfico da região, resgatando igualmente sua formação histórica e ocupação do espaço que moldou a paisagem e a identidade local.

Ademais, o livro também explica sobre os elementos físicos que compõem o terroir, como clima, relevo, geodiversidade e solos. Segundo a obra, a Campanha Gaúcha apresenta uma combinação de fatores naturais - o relevo predominantemente plano, o clima frio no inverno, porém mais quente durante o ciclo vegetativo da videira - que favorecem a produção de uvas e vinhos de qualidade. Os capítulos mostram que, a partir da década de 1970 e, sobretudo, nos anos 2000, na região houve um avanço significativo na adoção de tecnologias e na organização produtiva.

Na obra, os pesquisadores abordam os aspectos normativos e institucionais que sustentam a Indicação Geográfica. Nela, os autores apresentam os critérios de produção exclusivos para a região, incluindo a produção vitícola, elaboração e qualificação dos vinhos, que garantem produtos que atendam aos requisitos de qualidade. A construção desse sistema foi resultado direto do trabalho conjunto entre a Embrapa e parceiros, incluindo os produtores liderados através da associação Vinhos da Campanha Gaúcha, assegurando aderência à realidade produtiva, credibilidade e transparência ao processo.