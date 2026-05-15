Daer planeja reforma de ponte entre General Câmara e Venâncio Aires

uma ponte feita de ferro e madeira liga os municípios de General Câmara e Venâncio Aires A autarquia estadual prometeu que deve iniciar obras para melhorar a trafegabilidade no local ainda este mês. Localizada na ERS-130, sobre o Arroio Taquari Mirim,há décadas. Entretanto, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vem recebendo reclamações por parte das duas cidades, devido a deterioração das madeiras da estrutura.para melhorar a trafegabilidade no local ainda este mês.

Apesar da manutenção anual, o fluxo de caminhões e as condições climáticas causam o desgaste das madeiras, por isso era pedido a substituição do tabuleiro. Em nota, o Daer afirmou que novas tábuas de madeiras serão instaladas, assim como serão realizados a revisão e reparos na estrutura metálica da ponte.

De acordo com o prefeito de General Câmara, Márcio Brandão, reclamações por sua parte eram feitas desde seu mandato como vereador em 2021. De acordo com ele, as manutenções anuais só aconteciam após cobranças seguidas ao Daer. Além disso, ele as considerava pontuais por não resolverem os problemas da estrutura, com madeiras quebradas e frágeis.

O prefeito explica que foi feito um pedido de manutenção no início de abril deste ano, uma vez que a estrutura tinha tábuas quebradas, afetando o fluxo de mercadoria agrícola da região. Brandão afirma que buscou ajuda de Pedro Westphalen (PP), deputado federal, para que conseguisse resposta por parte da autarquia. Após este contato, foi realizada uma manutenção na estrutura e foi possível que o tráfego de veículos voltasse a acontecer, explica. "Quando vi a situação da ponte, procurei o l Pedro Westphalen, que me apoiou, marcou reuniões e correu atrás comigo", disse o prefeito.

Devido à deterioração de parte da estrutura, veículos pesados, como caminhões com carga de produtos agrícolas precisavam fazer um desvio para chegar em General Câmara e Venâncio Aires. Apassagem de veículos menores também causava insegurança, afirma o prefeito. "As pessoas me cobram pela restauração. Então, eu cobro os responsáveis, pois precisamos dar segurança para a população trafegar na região", conta Brandão.

A ponte de ferro, como é conhecida, não é a única via com problemas de estrutura, afirma o prefeito. De acordo com ele, a ERS-130 que atravessa o município, tem sido desamparada pelo governo estadual, apesar das cobranças por parte do Executivo municipal. Motivo pelo qual foi necessário fazer um Termo de Cooperação com o Estado para que fosse feito obras em algumas partes da via, explica Brandão. Segundo ele, era necessário fazer a manutenção por conta de buracos que afetavam o tráfego. "Este ano assinamos um termo com o Estado para fazer manutenção das estradas, que não tinham condições de trafegar. São muitos buracos. Foi assim que conseguimos ajeitar um pouco a via", explicou

Por meio de nota, o Daer informou que a recuperação da ponte sobre o Arroio Taquari-Mirim, entre General Câmara e Venâncio Aires, ocorrerá na segunda quinzena de maio. Segundo a autarquia, equipes atuarão na substituição de todo o tabuleiro da ponte por novas tábuas de madeira, além da revisão e reparos na estrutura metálica.