Bienal de arte têxtil contemporânea chega a Caxias do Sul

A partir desta sexta-feira (15), Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, recebe a exposição de arte “A FIBRA – II Bienal de Arte Têxtil Contemporânea”, na galeria de artes do Centro de Cultura Ordovás. O tema do projeto é “Consumo Consciente: sensibilização para transformar o comportamento coletivo” e busca estimular os hibridismos de materiais, a coexistência de linguagens e a reflexão sobre o meio ambiente. A mostra conta com obras de 33 artistas e um coletivo, com produções autorais que envolvem o bordado, crochê, tricô, tecelagem, impressão, fotografia, objetos, instalações e performance.
A primeira edição da Fibra foi realizada em Porto Alegre, em novembro de 2019, e reuniu artistas, obras e diferentes propostas do universo da arte têxtil e da cultura brasileira. Durante o ano de 2026, a exposição se tornou itinerante, circulando entre cidades do Rio Grande do Sul. Dessa forma, ela é readaptada em sua expografia para cada novo espaço e busca dialogar com o contexto local, com o objetivo de democratizar a cultura e levar as obras a um público mais amplo e diversificado.
Em Caxias do Sul, a exposição acontece dos dias 15 de maio, sexta, até dia 14 de junho. Sua classificação indicativa é livre e possui acessibilidade por meio de audiodescrição da expografia, além de apresentação conceitual em LIBRAS, através do televisor acessível. A Galeria de Artes fica no Centro de Cultura Ordovás, na Rua Luiz Antunes, 312.
A visitação é gratuita e pode ser realizada presencialmente nos seguintes horários: segundas-feiras, das 9h às 16h; terças a sextas-feiras, das 9h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 14h às 22h; e virtualmente, por meio do site da Unidade de Artes Visuais (artesvisuais.caxias.rs.gov.br).