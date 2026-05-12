Prefeituras do Vale do Taquari buscam áreas seguras para novas residências

Cruzeiro do Sul, um dos municípios mais gravemente afetados pelas enchentes que atingiram o Vale do Taquari nos anos de 2023 e 2024, tem várias obras de habitação em andamento, que, segundo a prefeitura, devem suprir toda a demanda da cidade por moradia.

Há 500 casas em projeto pelo governo federal. A licitação e contratação de empresas para execução são realizadas diretamente em nível federal, explica o prefeito Cesar Leandro Marmitt. "A gente auxilia na questão de licença ambiental", cita. O loteamento do novo Passo de Estrela, que terá lotes e algumas casas, será pelo governo do Estado. "O Estado fez a licitação, contratou a empresa, deu ordem no início nessa semana e vai começar a fazer a obra daqui uns quatro meses pelo que eles anunciaram", explica.

Em Arroio do Meio, segundo o secretário-adjunto de planejamento urbano, Rodrigo Valentin, cerca de 700 famílias perderam suas residências por causa dos eventos climáticos. Destas, 173 foram beneficiadas pelo programa Compra Assistida, do governo federal; 52 foram atendidas pelo projeto Casa Solidária, liderado pelo Grupo Front e 111 seguem no aluguel social que é pago pelo município.

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Além disso, várias obras estão em andamento. Segundo Valentin, são unidades que devem solucionar o gargalo da habitação. "São 294 da Defesa Civil, 113 do Estado e 200 casas do FAR. Então isso, com o que saiu do Compra Assistida, resolve o nosso problema, tendo em vista que muita gente, além do Compra Assistida, já se resolveu por conta própria", declara.

Cidade bastante atingida pela força do rio Taquari, Roca Sales teve 521 casas perdidas, de acordo com a secretária de Habitação e Assistência Social, Silvia Prade Vuaden. Até então, 315 famílias foram chamadas pelo Compra Assistida, sendo que 170 já residem nas casas definitivas ou estão em trâmites de fechar o contrato. O município também organiza a indenização dos proprietários de imóveis e terrenos que não foram contemplados pelos programas habitacionais disponíveis.

A secretária relata que a equipe precisou fazer um trabalho árduo na organização do cadastro correto das famílias. "O que a gente encontrou de dificuldades, que foi uma entrave no início, foi o registro do mapeamento de forma equivocada: nomes errados, CPFs com numeração equivocada e isso demandou da gente um retrabalho na busca do nome dessas pessoas. A gente conseguiu incluir praticamente todos eles, mas não vai faltar casa para os demais", afirma.

Já em Encantado, conforme a secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, Jaqueline Taborda, quase 600 famílias perderam as suas casas. Jaqueline também pontua que, nos próximos dias, terá início a obra das 65 casas do governo do Estado. Além disso, há outras moradias sendo construídas pela iniciativa privada.

Outra cidade que sofre com a enchente, Muçum também teve dificuldade de encontrar áreas seguras, que ficassem fora da zona de inundação, segundo o prefeito Amarildo Baldasso. "Temos limitações geográficas, então esse processo exigiu muito planejamento, estudos técnicos e articulação entre município, Estado e demais órgãos envolvidos. Hoje, felizmente, já contamos com três novos loteamentos em áreas seguras e fora da mancha de inundação, além de uma quarta área que está em processo de desapropriação pelo governo do Estado. São terrenos novos, que demandam uma série de etapas, como licenciamentos ambientais, implantação de infraestrutura básica, abertura e adequação de acessos, redes de água, energia e drenagem, tudo para que possamos oferecer as melhores condições possíveis para as famílias que irão reconstruir suas vidas nesses locais", aponta.